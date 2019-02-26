نقدم لكم سعر الدولار اليوم السبت 2019/2/23 في البنوك المصرية والسوق السوداء، حيث يعد من الأشياء التي تتحكم بشكل كبير في أسعار الكثير من السلع الأساسية داخل مصر اليوم.

سعر الدولار اليوم السبت 2019/2/23

يؤكد بعض الخبراء على أن سعر الدولار في السوق المصري قد شهد حالة من الاستقرار النسبي خاصة بعد أن صعد بشكل تدريجي على مدار أسبوع، ويتراوح سعر الدولار اليوم السبت 2019/2/23 في البنوك المصرية بين 17.55 جنيه وحتى 17.60 جنيه في حالة الشراء، ويتراوح من 17.65 جنيه إلى 17.70 جنيه في حالة البيع، وبلغ أعلى سعر للدولار في حالة الشراء 17.53 جنيه في بنك البركة، بينما بلغ أقل سعر للدولار في حالة البيع 17.60 جنيه في البنك الأهلي المصري، وعن سعر الدولار اليوم السبت 2019/2/23 في بعض البنوك المصرية فجاءت على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري بلغ 17.47 جنيه للشراء و 17.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة بلغ 17.53 جنيه للشراء و 17.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بيريوس بلغ 17.53 جنيه للشراء و 17.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية بلغ 17.49 جنيه للشراء و 17.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي بلغ 17.48 جنيه للشراء و 17.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر بلغ 17.47 جنيه للشراء و 17.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بلغ 17.47 جنيه للشراء و 17.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC بلغ 17.47 جنيه للشراء و 17.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة بلغ 17.50 جنيه للشراء و 17.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي بلغ 17.51 جنيه للشراء و 17.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول بلغ 17.49 جنيه للشراء و 17.59 جنيه للبيع.

وعن سعر الدولار في السوق السوداء فقد وصل إلى 17.70 في حالة الشراء بينما وصل سعر الدولار في حالة البيع بالسوق السوداء نحو 17.80 جنيه، ومن المتوقع أن يشهد سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية خلال الفترة القادمة حالة من الهبوط، خاصة بعد أن أرتفع سعر الدولار خلال الفترة الماضية ولمدة أسبوع كامل.

سعر الدولار اليوم السبت 2019/2/23 مقابل الجنيه المصري

Post Views: 31