سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر السبت 23-2-2019

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 22-2-2019، آخر أيام الأسبوع، حيث ثبت سعر الدولار على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد حالة من التراجع شهدتها العملة الأمريكية على مدار الأسبوعيين الماضيين وحتى أمس.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك البركة 17.53 17.63 4 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.53 17.63 4 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.53 17.63 5 أيام بنك المشرق 17.51 17.61 يومين البنك العقاري المصري العربي 17.51 17.60 يومين بنك التنمية الصناعية 17.51 17.61 يومين البنك المصرى الخليجى 17.51 17.61 يومين بنك التعمير والإسكان 17.51 17.61 يومين مصرف أبوظبى الإسلامى 17.51 17.61 يومين بنك مصر إيران التنمية 17.51 17.61 5 أيام بنك بلوم 17.51 17.61 أسبوع واحد المصرف المتحد 17.50 17.60 يومين بنك قناة السويس 17.50 17.60 يومين بنك عودة 17.50 17.60 يومين بنك الإسكندرية 17.49 17.59 أسبوع واحد كريدى أجريكول 17.49 17.59 يومين البنك الأهلى اليونانى 17.49 17.59 أسبوع واحد البنك التجاري الدولي (CIB) 17.49 17.59 يومين المصرف العربى الدولى 17.49 17.59 يومين البنك العربي الأفريقي الدولى 17.48 17.58 يومين بنك الكويت الوطني NBK 17.48 17.58 يوم واحد البنك المركزى المصرى 17.47 17.61 يومين بنك مصر 17.47 17.57 يومين البنك الأهلي المصري 17.47 17.57 يومين البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.47 17.57 يوم واحد بنك الإستثمار العربي AIB 17.47 17.57 يومين اتش اس بى سى HSBC 17.47 17.57 يومين

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