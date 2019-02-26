نقدم لكم سعر النفط اليوم السبت 23 فبراير 2019 حيث يتابع الكثير من المهتمين أسعار النفط في جميع الدول، وتسعى أوبيك اليوم إلى خلق توازن في سعر النفط بين الدول المنتجة للنفط.

سعر النفط اليوم السبت 23 فبراير 2019

تعرض سعر النفط خلال الفترة الماضية إلى العديد من التقلبات في السعر نظرا لزيادة الإنتاج والمعروض من البترول الخام في السوق العالمي وعن سعر النفط اليوم السبت 23 فبراير 2019 فجاء على النحو التالي:

سعر خام البرنت في السوق العالمي بسعر 67.25 للدولار للبرميل.

سعر سلة أوبيك فقد جاءت بسعر 66.50 دولار.

سعر برميل النفط السعودي الخفيف 67.72 دولار.

سعر برميل النفط الجزائري فهو 66.78 دولار.

سعر برميل النفط البحريني وصل إلى 67.23 دولار.

سعر برميل النفط الإماراتي وصل إلى 68.29 دولار.

سعر برميل النفط الكويتي وصل إلى 65.89 دولار.

سعر سعر برميل النفط الإيراني الثقيل وصل إلى 60.56 دولار.

سعر برميل نفط البصرة الخفيف وصل إلى 69.57 دولار.

سعر برميل نفط غرب تكساس وصل إلى 57.26 دولار.

سعر النفط الروسي وصل إلى 65.59 دولار.

سعر برميل نفط لوزيانا الخفيف فقط وصل إلى 65.45 دولار.

سعر الخام النيجيري وصل إلى 68.20 دولار.

سعر برميل نفط سلة خام المكسيك فقد وصل إلى 59.67 دولار.

سعر الغاز الطبيعي فقد وصل إلى 2.739 دولار.

ويؤكد الخبراء أن السعر الخاص ببعض الخامات البترولية قد شهدت هبوط نسبية في الأسعار خلال عصر اليوم السبت، فقد شهد كل من نفط البرنت والنفط الأمريكي انخفاض ملحوظ كما طالت حالة الهبوط وحدة الغاز الطبيعي هي الأخرى، وتجدر الإشارة أن سعر النفط منذ عام 2018 وحتى العام الجاري، قد شهدت بعض الانخفاضات الملحوظة حيث قل الطلب بشكل كبير خلال الفترة الماضية على النفط خلال الفترة الماضية مما أدى إلى خفض السعر.

كما تم إضافة 2 مليون برميل إلى الإنتاج الأمريكي مما يجعلها من الدول الكبرى المنتجة للبترول اليوم، الأمر الذي يقلل من استيراد الولايات المتحدة للبترول ومن ثم ضعف الطلب على المشتقات النفطية.سعر النفط اليوم السبت 23 فبراير 2019

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