أسعار الذهب اليوم السبت 23 فبراير 2019 في محلات الصاغة

نقدم لكم أسعار الذهب اليوم السبت 23 فبراير 2019 بجميع عياراته، حيث يهتم قطاع كبير من الشعب المصري بأسعار الذهب ومتابعة الأسعار الخاصة به بشكل يومي.

أسعار الذهب اليوم السبت 23 فبراير 2019

يشهد سوق الذهب خلال الفترة الحالية حالة من الركود نتيجة طبيعية لارتفاع الأسعار بشكل عام في الكثير من السلع الأساسية داخل مصر والتي من أهمها أسعار المعدن الأصفر، وتجدر الإشارة أن اقتناء ذلك المعدن بالنسبة للكثير من العائلات المصرية يعد من الأشياء الهامة والضرورية وخاصة بالنسبة للكثير من الشباب المقبلين على الزواج، وعن متوسط أسعار الذهب اليوم السبت 23 فبراير 2019 فقد جاءت على الشكل التالي:

سعر الذهب عيار 24 يبدأ من 741 جنيه ويصل إلى 743 جنيه.

سعر الذهب عيار 22 يبدأ من 679 جنيه ويصل إلى 681 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 يبدأ من 648 جنيه ويصل إلى 650 جنيه.

سعر الذهب عيار 18 يبدأ من 555 جنيه ويصل إلى 557 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 يبدأ من 432 جنيه ويصل إلى 433 جنيه.

سعر الذهب عيار 12 يبدأ من 370 جنيه ويصل إلى 371 جنيه.

وصل سعر أونصة الذهب إلى 23,032 جنيه وحتى 23,103 جنيه.

يبدأ سعر الجنية الذهب من 5,148 جنيه ويصل إلى 5,200 جنيه.

يبدأ سعر كيلو الذهب من 740,571 جنيه ويصل إلى 742,857 جنيه.

وعن متوسط أسعار الذهب اليوم السبت 23 فبراير 2019 في سوق المال فجاءت على النحو التالي:

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 749.60 جنيه بما يعادل 42.73 دولار.

وصل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 687.14 جنيه بما يعادل 39.17 دولار.

صل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 655.91 جنيه بما يعادل 37.39 دولار.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 562.21 جنيه بما يعادل 32.5 دولار.

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 437.27 جنيه بما يعادل 24.93 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 12 وصل سعره نحو 374.80 جنيه بما يعادل 21.36 دولار.

وسعر جرام الذهب عيار 9 فقد وصل السعر الخاص به نحو 281.10 جنيه بما يعادل 16.2 دولار.

وصل سعر أوقية الذهب نحو 23.313 جنيه بما يعادل 1.329 دولار.

وصل سعر الجنية الذهب نحو 5,247 جنيه بما يعادل 299.12 دولار.

وصل سعر كيلو الذهب نحو 749,599 جنيه بما يعادل 42.730 دولار.

وتجدر الإشارة أن سعر الذهب من الأشياء التي تتأثر بالعديد من العوامل والتي من بينها سعر الدولار، كما أن آليات العرض والطلب من الأشياء التي تؤثر بشكل ملحوظ على سعر الذهب في المحلات والصاغة المصرية.أسعار الذهب اليوم السبت 23 فبراير 2019 في محلات الصاغة

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