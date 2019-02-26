أسعار الذهب اليوم الإثنين 2018/10/15 في الأسواق المصرية

نقدم لكم أسعار الذهب اليوم الإثنين الموافق الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري 2018، حيث أن سعر المعدن الأصفر قد شهد الكثير من الاضطرابات خلال الفترة الماضية نتيجة لعدم استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية.

أسعار الذهب اليوم الإثنين 2018/10/15

حيث قد شهد سعر الذهب اليوم هبوط بشكل تدريجي خلال الفترة الماضية خاصة ذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارا ومبيعا على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، فقد بلغ سعر الذهب من عيار 21 اليوم 605 جنية فقط وعلى الجانب الأخر نجد أن سعر الذهب عيار 18 قد بلغ 512 جنية، وتجدر الإشارة أن تلك الأسعار لا تحتوي على المصنعية والمقدرة بنحو 2% من سعر جرام الذهب، وقد يختلف سعر الذهب بالمصنعية من تاجر إلى آخر لذا لابد من التعرف على قيمة المصنعية قبل الشراء.

وعن العوامل المؤثرة في سعر الذهب فإن المؤثر الرئيسي على سعره هو سعر الدولار في البنوك الرسمية، وأيضا سعر برميل النفط في البورصة العالمية وأيضا العرض والطلب على الذهب على مستوى العالم، ويشهد سعر الذهب تفاوت من تاجر إلى آخر والتي قد تتراوح بين جنية أو جنيهين، وتجدر الإشارة أن سعر الذهب قد شهد تراجع ملحوظ خلال الفترة الماضية خاصة عيار 24 وعيار 21 الأكثر تداول في الصاغة والسوق المصري للذهب.

أسعار الذهب اليوم الإثنين

وعن سعر الذهب اليوم فقد شهد أرتفاع طفيف في السعر عن الأيام الماضية والتي قد شهدت انخفاضا تدريجيا، ويؤكد خبراء الاقتصاد على أن سعر الذهب والفضة أيضا سوف يشهد تذبذبا خلال الفترة القادمة بين الصعود لفترة والهبوط مرة أخرى، ولكن على وجه العموم لن يكون هناك انخفاض كبير في سعر الذهب أو الفضة نتيجة طبيعية لزيادة سعر الدولار واستقرار سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الماضية.

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وتشهد أسعار الفضة اليوم الإثنين في مصر استقرارا نسبيا، حيث تتغير الأسعار بين صعود والهبوط، وقد سجل سعر جرام الفضة البريطاني اليوم عيار 95.8 مبلغ 8.06 جنيه، وسجل سعر الفضة النقية عيار 99.9 مبلغ 8.40 جنيه، وسجلت فضة المجوهرات عيار 80 مبلغ 6.73 جنية، وسجلت سعر أوقية الفضة مبلغ 261.47 جنية، سجلت سعر فضة العملات عيار 90 مبلغ 7.57 جنية.

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