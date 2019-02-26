أسعار الذهب الجمعة 28/9/2018

شهدت أسعار الذهب انخفاض كبير وملحوظ لم يحدث له منذ 6 أسابيع لنجد أن هناك تذبذب كبير حدث في أسعار الذهب بالأمس نتيجة إلى رفع فائدة الدولار الأمريكي حيث ان سرعان ما انخفض سعر الذهب 7 جنيهات في يوم واحد فقط لذا كثيرين اقبلوا علي شرائه وبعض منهم اعرضوا عن الشراء حتي يستقر سعره إلى مستوي جيد للشراء ولكن لا نيصح بالبيع في هذا الفترة علي الإطلاق حيث أن هذا الإنخفاض قد يؤدي إلى خسارة كبيرة في سعره لذا لابد عند اخذ قرار البيع يكون الذهب مستقر وذلك لان السراء في فترة التذبذب والإنخفاض المختلفة لن تؤدي غلى خسارة وذلك لأن الذهب مهعما انخفض سعره سوف يعاود مرة أخري في الصعود.

عوامل تؤثر علي سعر الذهب بشكل كبير

هناك ثلاث عوامل أساسية تؤثر بشكل كبير في سعر الذهب وتجعله يرتفع بشكل كبير او ينخفض بشكل منحدر أول هذه العوامل هي سعر الدولار الامريكي حيث أن ارتفاع وانخفاض سعر الدولار الأمريكي يؤثر علي سعر الذهب بالإرتفاع والإنخفاض حيث أن ارتفاع سعر الدولار يعني ارتفاع سعر الذهب وانخفاض سعر الدولار يعني انخفاض سعر الذهب ومثلما حدث أمس من تأثير علي سعر الذهب من حيث الإنخفاض الكبير مع اول قرار برفع سعر الفائدة الخاصة بالدولار الامريكي مما اثر بالإنخفاض ولا نعرف علي اين سيقف .

البورصة وتأثيرها علي الذهب

والعامل الثاني المؤثر بشكل كبير هو البورصة التي تمثل أكبر عامل مذبذب لسعر الذهب من حيث الإرتفاع والإنخفاض علي مدار اليوم علي حسب التعاملات المسائية والصباحية التي تؤثر علي سعر الذهب بشكل كبير حيث أنه يتغير سعره علي مدار اليوم أكثر من مرة من حيث ارتفاعه وانخفاضه بشكل كبير.

العرض والطلب وتأثيره علي سعر الذهب

أما العامل الثالث المؤثر في سعر الذهب هو العرض والطلب عليه حيث أن زيادة إقبال الناس علي شراء الذهب تتسبب في ارتفاعه بشكل كبير وإعراضهم عن عملية الشراء نظرًا للحالة الإقتصادية وارتفاع سعره يؤثر علي زيادة سعره او انخفاضه.

أسعار المصنعية تختلف من مكان لأخر

هناك عوامل كثيرة تجعل أسعار المصنعية كبيرة وهناك هعوامل تجعلها منخفضة منها أن هناك محال كثيرة في الصاغة تقوم بعرض الذهب بمصنعية اقل من سعرها في المحال في كل منطقة ثانيًا محافظات الوجه القبلي تكون المصنعية منخفضة عن محافظة الجه البحري نظرًا لغقبال الناس هناك علي شراء الذهب بكميات كبيرة حيث ان هناك عرف عند الزواج بجرامات معينة من الذهب العامل الثاثل هو الاعيرة حيث ان عيار 21 يختلف عن عيار 18 من حيث المصنعية فمصنعية عيار 21 أقل من عيار 18 بشكل كبير وملحوظ ويؤثر الموديل أيضًا في سعر الذهب من حيث الإرتفاع والإنخفاض ويؤثر بشكل كبير.

ايهما افضل للإستثمار السبائك أم الجنيهات الذهب

تعد السبائك من افضل ما يمكن شرائه من اجل الغستثمار ولكن ما لايعرفه الكثيرين أن الجنيهات الذهب تعد افضل بكثير من السبائك وذلك نظرًا إلى امرين مهمين جدًا الاول ان سعر الجنيه الذهب يرتفع بشكل أكبر ثانياً أن المصنعية التي تقوم بدفعها في الجنيهات الذهب يرد منها جزء عند عملية البيع أنما المصنعية التي تقوم بدفعها في السبائك لا يرد منها شيء وهناك أنواع كثيرة من السبائك امارتية سعودية وغيرها من السبائك لذا لابد من معرفة نوعها قبل الشراء وهناك الذهب المستعمل يمكن ان تقوم بسرائه من اجل الإستثمار أيضًا ويكون أفضل بشكل كبير حيث انك يمكن أن تقوم بارتدائه وفي نفس الوقت ارتفاع اسعار الذهب تؤدي إلى تغطية مصنعيته القليلة.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 28 سبتمبر 2018

عيار 18: 513 جنيها

عيار 21: 598 جنيها

عيار 24: 683 جنيها

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الجنيه الذهب: 4784 جنيها

أوقية الذهب: 1188 دولار

أعيرة جديدة للشباب

تم استحداث اعيرة جديدة من الذهب من اجل الشباب وهم عيرا 14 وعيار 12 حيث ان اسعارهم تكون منخفضة للغاية مما يجعلهم مفضلين كثيرين عند شراء الشبكة من قبل العريس للعروس في ظل هذه الاحوال الصعبة.

ماركات ترد بالفصوص

هناك ماركات جديدة ترد بالفصوص وتكون مصنعيتها متوسطة كما أن هناك ماركات أخري ترد بالفصوص ولكن تتميز بأن أسعار المصنعية الخاصة بها منخفضة لنجد ان من الماركات التي ترد بالفصوص وتكون مصنعيتها مرتفعة لازوردي الذي تكون مسنعيتة من 70 جنيه ل 100 جنيه وايجيب جولد الذي تكون مسنعيتة من 60 جنية ل10 جنيه يليه انواع أخري تبدا مصنعيتها من 48 مثل فاين جولد وايميل وزكا واندريا وجورج وكينج جولد وغيرها من الشركات التي ترد جميع الذهب الخاص بها بالفصوص لذا لابد من الشراء من أحد هه المراكات كي نضمن عدم خصم الفصوص عند البيع وهذا أمر هام جدًا .

أسعار الفضة اليوم الجمعة 28 سبتمبر 2018

هناك استقرار ملحوظ في أسعار الفضة الذي يفضلها اشخاص كثيرين عن الذهب ويقبلون علي سرئها بشكل كبير اكثر من الذهب ولكن ههناك من يرون أن هناك خسارة تقع علي الزبون عند بيعها حيث ان هناك خسارة كبيرة ولكن ستبيق الاضل عند الكثيرين يبحثون عن اسعارها والاشكال الجديدة منها ولا توجد اى عوامل مؤثرة بأي شكل علي اسعار الفضة ولكن يجب سرائها من محل مضمون واتباع تعليمات عديدة من اجل الحفاظ علي لونها من التقشير والتغيير ومنها نزول البسين بالفضة أو غسلها بالكلور أو رش البرفان عليها بشكل مباشر وعند تلميعها عليكي بـأمرين أولهم الذهاب إلى محل الفضة من أجل تلميعها بمادة مخصوصة أو تلميعها بواسطة الليمون وبيكربونات الصوديوم في البيت وهناك يكون لونها رائع بعد إجراء هذا الامر وهناك كثيرين يرغبون فى أن تكون الشبكة فضة ويرون فيه شياكة غير متواجدة في الذهب .

يجب أن يؤخذ فى الإعتبار الميزان عند القيام بعملية الشراء ويفضل اختيار صائغ مضمون من أجل إتمام عملية الشراء بشكل مطمئن كما انه يوجد العديد من التطبيقات اليت يمكن أن تقوم بتنزيلها من علي البلاي ستور وذلك من اجل معرفة سعر الذهب في اليوم وتقوم بتحديث أسعار الذهب كما أنه توجد مواقع كثيرة تقوم بذلك الامر دومًا ونحن سوف نوافيكم بأسعار الذهب بشكل دائم عبر موقعنا عرب فايف وسوف نقدم نصائح كثيرة عند الشراء يمكنكم من خلاله حساب المصنعية بشكل لا يتسبب في خسارة فادحة عند البيع حي ثان هناك بعض المحال تستغل معرفة المشتري بأسعار المصنعية وتقوم بالمغالة فيها بشكل كبير مما يتسبب في خسارة كبيرة عند القيام بالبيع ولا يمكن تغطيتها إلا في حالة ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير ولكن سيظل الذهب أفضل استثمار.

أسعار الفضة اليوم

حيث سجّل سعر عيار 99.9 الفضة النقية 9.43 جنيه للجرام، وعيار 95.8 الفضة البريطانية 9.05 جنيه، وعيار 92.5 الفضة الإسترلينى 8.74 جنيه، فيما وصل عيار 90 فضة العملات 8.50 جنيه بينما سجلت فضة المجوهرات 7.55 جنيه، وسجلت أوقية الفضة 293.69 جنيه. ولا توجد اعيرة في الفضة بل تكون انواع وفقًا لبلدان مختلفة فهناك الفضة الايطالي والاسترالي وغيرها وتوجد منها أشكال كثيرة والغالبية العظمي يلجون لها عند ارتفاع أسعار الذهب بجانب الذهب الصيني الذي انتشر في الفترة الأخيرة.

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