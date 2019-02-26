نقدم لكم سعر اليورو اليوم 2019/2/23 حيث تعد عملة اليورو أو العملة الأوروبية الموحدة من بين أكثر العملات الأجنبية تداولا في البنوك المصرية والسوق السوداء، وعلى مستوى السوق المحلي فهي لها تأثير قوي في السوق الدولي بعد الدولار الأمريكي.

سعر اليورو اليوم 2019/2/23 في البنوك والسوق السوداء



تتعامل الكثير من الدول على مستوى العالم باليورو الأوروبي مما يزيد من ثقله الاقتصادي، حيث يعد اليورو من العملات الأجنبية التي تمثل جزء من الاحتياطي النقدي للبنك المركزي المصري، ويشهد سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري حالة من الاضطراب في السعر فيرتفع عدة قروش وفي اليوم التالي ينخفض، على عكس سعر الدولار المستقر بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وعن سعر اليورو اليوم 2019/2/23 مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك المصرية فجاء على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك المركزي في حالة الشراء بلغ 19.8338 جنيه وفي حالة البيع بلغ 19.9857 جنيه.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري في حالة الشراء بلغ 19.7778 جنيه وفي حالة البيع بلغ 19.9648 جنيه.

سعر اليورو في بنك مصر في حالة الشراء بلغ 19.778 جنيه وفي حالة البيع سجل 19.648 جنيه.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية عند الشراء بلغ 19.80492 جنيه بينما سجل في حالة البيع نحو 19.95872 جنيه.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي في حالة الشراء بلغ 19.8004 جنيه وفي حالة البيع بلغ 19.9875 جنيه.

سعر اليورو في بنك أبوظبي الإسلامي في حالة الشراء بلغ 19.8231 جنيه وفي حالة البيع سجل 20.0102 جنيه.

وعن سعر اليورو اليوم 2019/2/23 مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء فقد سجل سعره في حالة الشراء نحو 20.10 جنيه، بينما سجل سعره في حالة البيع نحو 20.50 وبذلك نجد أن سعر اليورو في العديد من البنوك المصرية يتقارب بشكل كبير مع سعر اليورو في السوق السوداء، فسعر اليورو دائما في السوق الموازية يزيد بمقدار نصف جنيه إلى جنيه عن سعر اليورو في البنوك المصرية وخاصة البنك المركزي والبنوك الحكومية.

وتجدر الإشارة أن مصر قد طرحت سندات دولية بالأسواق العالمية بالعملة الأوروبية الموحدة اليورو وذلك خلال شهر أبريل من العام الماضي 2018، ويذكر أن تلك المرة هي المرة الأولي التي تُقدم بها الحكومة على ذلك الأمر فقد جرت العادة أن تكون السندات من خلال الدولار الأمريكي.سعر اليورو اليوم 2019/2/23 مقابل الجنيه المصري

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