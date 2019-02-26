نقدم لكم سعر الأسمنت اليوم 23 فبراير 2019 في السوق المحلي، فخلال الفترة الماضية شهد سعر الأسمنت في السوق المحلى حالة من الاستقرار النسبي الواضح، ومع بداية اليوم السبت استمرت حالة الثبات والاستقرار في سعر الأسمنت.

سعر الأسمنت اليوم 23 فبراير 2019

يوجد في الأسواق المحلية اليوم عدة أنواع من الأسمنت من بينها الأسمنت المليح، والأبيض والأسمنت المخلوط، وعن سعر الأسمنت اليوم 23 فبراير 2019 بجميع أنواعه في السوق المحلى فقد جاءت على النحو التالي:

الأسمنت المخلوط

سعر الأسمنت المخلوط في السوق المحلي بلغ 728 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر طن أسمنت النخيل نحو 728 جنيه .

سعر طن أسمنت الواحة بلغ 728 جنيه.

سعر طن الأسمنت المقاوم للملوحة سجل نحو 850 جنيه.

سعر طن أسمنت أسيوط المقاوم للملوحة بلغ 868 جنيه.

سعر طن أسمنت السويس سي ووتر بلغ 848 جنيه.

سعر طن الأسمنت السويدي المقاوم للملوحة بلغ 870 جنيه.

الأسمنت المسلح

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سعر الأسمنت المسلح بلغ 828 جنيه.

سعر طن أسمنت أسوان بلغ 800 جنيه.

سعر طن أسمنت المخصوص بلغ 820 جنيه.

سعر طن أسمنت شوري بلغ 798 جنيه.

سعر طن أسمنت الصخرة بلغ نحو 800 جنيه.

سعر أسمنت السويدي وصل نحو 840 جنيه للطن الواحد.

سعر طن أسمنت النصر وصل إلى 810 جنيه.

سعر طن أسمنت مصر بني سويف وصل نحو 840 جنيه.

سعر طن أسمنت العسكري بني سويف نحو 815 جنيه.

سعر طن أسمنت حلوان وطرة بلغ نحو 828 جنيه.

سعر طن أسمنت المسلة بلغ 800 جنيه.

سعر أسمنت السويس بلغ 813 جنيه للطن الواحد.

الأسمنت الأبيض

سعر متوسط الأسمنت الأبيض بلغ 2025 جنيه للطن الواحد.

سعر الأسمنت الأبيض العادي وصل نحو 2150 جنيه.

سعر أسمنت سوبر سيناء وصل إلى 2100 جنيه للطن.

سعر طن أسمنت رويال العادي وصل إلى 2150 جنيه.

سعر طن أسمنت الواحة الأبيض بلغ نحو 2025 جنيه.

الجبس

شهدت أسعار الجبس اليوم حالة من الاستقرار النسبي حيث جاءت أسعاره في السوق المحلي على النحو التالي:

سعر طن جبس البلاح وصل نحو 820 جنيه.

سعر طن جبس الدولية سجل نحو 735 جنيه.

سعر طن جبس المعمار وصل نحو 790 طن.

سعر الطن من جبس مصر سيناء وصل إلى 765 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم 23 فبراير 2019 في السوق المحلي

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