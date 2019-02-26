أسعار الحديد اليوم الاثنين 25/2/2019 في السوق المصري

أسعار الحديد اليوم من الاسعار الهامة التي يتابعها الكثير من أصحاب الأراضي والمستثمرين الراغبين في البناء، وكافة تطورات الأسعار اليومية التي تختلف من يوم لآخر نظرا لأهمية المنتج في البناء عن غيره من المواد الخام التي تدخل في البناء.

أسعار الحديد اليوم

شهدت أسعار المنتج الخام لمواد البناء الحديد حالة من التراجع والاستقرار منذ فترة طويلة من الوقت مقارنة بالأسعار الماضية التي ارتفع فيه المنتج بصورة كبيرة أدت إلى تراجع الأقبال على البناء انتظارا لمعاودة الانخفاض مرة أخرى.

مع الإنخفاض الحالي لسعر طن الحديد فهناك الكثير من عمليات الشراء القائمة الفترة الحالية، وهناك الكثير من العروض التي تقوم بها المصانع، والتي تختلف إلى حد ليس بقليل عن سعر بيع التجزئة.

فكما هو معروف فأن سعر الشراء من المصنع يكون ذات تكلفة منخفضة عن السعر من المواردين، ويرجع ذلك الأمر إلى تكلفة النقل والربح الخاص بالمورد أو التاجر.

وعلى حسب ما تم الإعلان عنه اليوم فسجلت أسعار الحديد كالتالي:

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المصنع المنتج سعر التسليم من المصنع عز الدخيلة الدخيلة 11600 عز عز 11600 العشري العشري 11500 المصريين المصريين 11600 مصر ستيل مصر ستيل 11500 الكومي الكومي 11430

جاءت الأسعار التي تم الإعلان عنها لتشهد اختلاف من مصنع لآخر بينما استقرت المصانع الكبرى والشهيرة على سعر 11600 ألف جنيه مع وجود اختلاف في الأسعار في حالة الشراء من المورد أو التاجر ويرجع للتكلفة والنقل، وهامش الربح.

ومع تراجع الحديد إلا أن سعر العقارات في مصر يواصل ارتفاعه أمام الراغبين في الشراء في صورة غير مسبوقة للأسعار، ويرجع ذلك لارتفاع سعر الأراضي، ومواد البناء الأخرى وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن مصر تشهد الفترة الحالية طفرة في البناء خاصة العاصمة الإدارية والتجمع الخامس.

وعلى الرغم من الارتفاع الحالي للعقارات قد يكون تراجع الحديد غير كافي قد تتراجع العقارات، ولكن يقوم الكثير من المستثمرين بعرض الكثير من عروض وتقسيط للراغبين في شراء وحدة سكنية نظرا لارتفاع الأسعار وعدم قدرة الكثيرين على الدفع الكاش عند الشراء مع اختلاف لسعر الشراء بناء على عدة عوامل من أهمها موقع الوحدة السكنية.

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