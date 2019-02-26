سعر العملات في البنوك والسوق السوداء السبت 32-2- 2019

نقدم جميع سعر العملات لدينا يوم السبت 23-2-2019 في البنوك المصرية والسوق السوداء حيث يبحث العديد من المصريين، لا سيما أولئك الذين يعملون في البورصة والمستوردين، عن أسعار الصرف اليومية، لذلك نقوم بتحديث الأسعار كلما كان هناك تغيير في ذلك بشكل دوري.

جميع الأسعار تشمل وتتضمن سعر البيع والشراء لجميع العملات العربية والاجنبية مقابل الجنيه المصري ونقدم لكم أسعار هذه المقالة (الدولار الأمريكي واليورو والريال السعودي والريال القطري والدينار الأردني والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي).



سعر العملات اليوم السبت 32- 2- 2019

تستقر أسعار العملات اليوم، بعد ارتفاعها الأسبوع الماضي حيث تداول الدولار اليوم بين 17.60 و 17.62، في حين كان متوسط ​​سعر البيع بين 17.70 و 17.73.

واليوم، ارتفع اليورو قليلاً في بعض البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم لا يزال مرتفعا، خاصة مع حلول موسم الحج.



سعر الدولار واليورو بالبنوك

يتذبذب سعر العملات في مصر بين الارتفاع والهبوط المستمر، وقد كان متوسط ​​سعر الدولار اليوم في البنوك 17.55 للشراء، في حين بلغ متوسط ​​سعر البيع 17.65 جنيه، بينما كان سعر اليورو متوسط ​​سعر البنوك 20.00 للشراء و 20.20 للبيع، يتم تحديث كل من الدولار الأمريكي واليورو حالما تتغير الأسعار في البنوك المصرية.

سعر الدولار بالبنوك

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.53 17.63 5 أيام بنك البركة 17.53 17.63 4 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.53 17.63 6 أيام بنك التنمية الصناعية 17.51 17.61 يومين البنك العقاري المصري العربي 17.51 17.60 يومين البنك المصرى الخليجى 17.51 17.61 3 أيام بنك التعمير والإسكان 17.51 17.61 يومين بنك المشرق 17.51 17.61 يومين مصرف أبوظبى الإسلامى 17.51 17.61 يومين بنك مصر إيران التنمية 17.51 17.61 6 أيام بنك بلوم 17.51 17.61 أسبوع واحد المصرف المتحد 17.50 17.60 يومين بنك قناة السويس 17.50 17.60 يومين بنك عودة 17.50 17.60 يومين كريدى أجريكول 17.49 17.59 يومين البنك التجاري الدولي (CIB) 17.49 17.59 3 أيام بنك الإسكندرية 17.49 17.59 أسبوع واحد البنك الأهلى اليونانى 17.49 17.59 أسبوع واحد المصرف العربى الدولى 17.49 17.59 يومين البنك العربي الأفريقي الدولى 17.48 17.58 3 أيام بنك الكويت الوطني NBK 17.48 17.58 يومين البنك المركزى المصرى 17.47 17.61 يومين بنك الإستثمار العربي AIB 17.47 17.57 يومين بنك مصر 17.47 17.57 3 أيام البنك الأهلي المصري 17.47 17.57 3 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.47 17.57 يومين اتش اس بى سى HSBC 17.47 17.57 3 أيام

سعر اليورو بالبنوك

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 19.87 20.07 يومين البنك العقاري المصري العربي 19.84 20.09 يومين البنك المركزى المصرى 19.83 19.99 يومين بنك التنمية الصناعية 19.83 20.01 يومين بنك المشرق 19.82 20.01 يومين مصرف أبوظبى الإسلامى 19.82 20.01 يومين بنك بلوم 19.82 20.02 18 دقيقة البنك المصرى الخليجى 19.82 20.02 يومين البنك الأهلى اليونانى 19.81 19.97 3 أيام بنك عودة 19.81 20.00 يومين المصرف المتحد 19.81 20.00 يومين بنك قناة السويس 19.81 20.00 يومين بنك مصر إيران التنمية 19.81 20.07 يومين بنك الإسكندرية 19.81 19.96 4 أيام كريدى أجريكول 19.80 19.97 يومين البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 19.80 20.02 3 أيام المصرف العربى الدولى 19.80 19.99 يومين البنك التجاري الدولي (CIB) 19.80 19.99 يومين البنك العربي الأفريقي الدولى 19.79 19.98 3 أيام بنك الكويت الوطني NBK 19.79 19.98 يومين بنك الإستثمار العربي AIB 19.78 19.98 يومين بنك مصر 19.78 19.97 يومين البنك المصرى لتنمية الصادرات 19.78 19.97 يومين البنك الأهلي المصري 19.77 19.95 11 ساعة اتش اس بى سى HSBC 19.77 19.95 13 ساعة بنك البركة 19.76 20.07 يومين بنك التعمير والإسكان 19.76 20.09 5 أيام

سعر العملات العربية

سعر الريال السعودي

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البنك المصرى الخليجى: أعلى سعر للشراء 4.67 بنك الإسكندرية: أقل سعر للبيع 4.68 سعر الدينار الكويتي المصرف المتحد: 58.06 للشراء، و58.44 للبيع. مصرف أبو ظبي الإسلامي: 57.47 للشراء، و58.54 للبيع. بنك الإسكندرية: 57.11 للشراء، 58.42 للبيع. سعر الدرهم الإماراتي البنك المصري الخليجي: 4.82 للشراء، و4.83 للبيع. البنك الأهلي المصري: 4.79 للشراء، و4.82 للبيع. سعر الدينار البحريني بنك القاهرة: 45.79 للشراء، و47.64 للبيع. بنك الإسكندرية: 45.76 للشراء، و46.93 للبيع. سعر الريال العماني البنك المركزي المصري: 45.69 للشراء، و46.05 للبيع. البنك الأهلي المصري: 45.71 جنيه للشراء، و45.98 للبيع. سعر الريال القطري بنك مصر: 4.58 للشراء، و4.86 للبيع. بنك القاهرة: 4.52 للشراء، و4.93 للبيع.

العملات اليوم في السوق السوداء

أسعار العملات في السوق السوداء في حالة انخفاض خلاف ما كان سابقا، تماشياً مع انخفاض الأسعار في البنوك المصرية، حيث أنه منذ قرار تعويم الدولار، فإن أسعار العملات في السوق السوداء لا يختلف كثيرا عن الأسعار في البنوك، حيث لا يتجاوز الفرق سعر الدولار في السوق السوداء 17.93 للشراء، في حين كان سعر البيع 18 جنيها، بينما كان سعر الريال السعودي 4.78 جنيه للشراء بينما كان سعر البيع 4.84 جنيه

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