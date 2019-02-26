أسعار الدواجن اليوم الاثنين 25 فبراير 2019 في السوق المصري

أسعار الدواجن من أهم أسعار السلع الغذائية وأنواع البروتين التي يتم الإعلان عنها رسميا كل يوم من الجهات الرسمية المختصة في مصر، لإطلاع المستهلك والجهات المختصة بأسعار البيع اليوم عقب عدم استقرار الأسعار الفترة الحالية.

أسعار الدواجن اليوم

تأتي أسعار الدواجن البيضاء من الأسعار الهامة التي يتابعها الملايين قبل الإعلان الرسمي عن أسعارها من خلال البورصة المصرية التي تعلن يوميا عن الأسعار، وأسعار الكتاكيت بمختلف أنواعها المطروحة في الأسواق للقيام بعملية البيع بناء على المعلن عنه رسميا.

على حسب الإعلان الرسمي اليوم فشهدت أسعار الدواجن استقرار اليوم مقارنة بأسعار الأمس وأول أمس، حيث استقرت الأسعار الخاصة بالدواجن البيضاء لتتراوح بين 26 جنيه للكيلو وحتى 27 جنيه للكيلو.

وأما أسعار الدواجن البلدي فتتراوح ما بين 21 جنيه وحتى 31 جنيه للكيلو وهي أسعار منخفضة عن التي كان يتم الإعلان عنها رسميا خلال الفترة الماضية، والتي تسببت في تجنب الكثير من المواطنين الإقبال على شراء الدواجن بمختلف أنواعها جراء الارتفاع الكبير في الأسعار.

ومن جانبها أعلنت شعبة الدواجن أن ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء ومختلف الأنواع الأخرى جاء نتيجة الوسطاء، وأنما الدواجن في المزرعة فقد تراجعت بالفعل.

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ويتسبب الوسطاء في نقل الدواجن من المزرعة إلى المحلات في ارتفاع الاسعار إلى 36 جنيه للكيلو وبالتالي ارتفعت أسعار البانية، وباقي الأجزاء التي يتم شراءها ويعتبرها المستهلك أقل تكلفة من شراء الدجاجة كاملة.

ومع التراجع والاستقرار اليوم تواصل الأسواق والمحال استقبال المواطنين لاستغلال فرصة تراجع الاسعار اليوم، مع العلم أن المعلن عنه رسميا اليوم يختلف من محال لآخر على حسب الالتزام بما تم الإعلان عنه من تراجع في الأسعار.

وتتابع شعبة الدواجن كافة المستجدات القائمة في سوق الدواجن الفترة الحالية، والتي تشهد الكثير من التطورات وارتفاع كبير في أسعار الدواجن سواء البيضاء أو الساسو أو البلدي بالتزامن مع أقتراب شهر رجب، وقد اعتاد المصريين على ارتفاع الأسعار لكافة المستلزمات الغذائية مع اقتراب شهر رمضان الكريم، والذي يهل علينا هذا العام 2019 في 6/6/2019 وعلى أن يتم الإعلان عن الموعد رسميا من خلال رؤية الهلال.

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