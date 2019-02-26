عائدات "دبي لصناعات الطيران" لعام 2018 ترتفع 70% مع زيادة قيمة الأرباح قبل الضرائب بنسبة...

دبي - الخليج 365 :

أعلنت "دبي لصناعات الطيران المحدودة" عن نتائجها المالية لعام 2018 بالكامل. وتشمل أهم النتائج:

إجمالي العائدات: 1,436.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 70% (2017: 845.8 مليون دولار أمريكي)

الربح قبل الضرائب: 428.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 135٪ (2017: 182.4 مليون دولار أمريكي)

هامش الربح قبل الضرائب: 30٪

العائد على حقوق المساهمين قبل الضرائب: 12.8٪

صافي الدين إلى حقوق المساهمين: 2.57 مرة (نهاية 2017: 3.17 مرة)

الديون غير المضمونة كنسبة مئوية من إجمالي الدين: 46٪ (نهاية 2017: 23٪)

السيولة المتاحة: 1,558 مليون دولار (نهاية 2017: 832 مليون دولار)

تصنيفات ائتمانية كيه بي آر إيه/موديز/ستاندارد آند بورز: BBB+/Ba1/BB+ (2017: --/Ba2/BB)

وتعليقاً على النتائج المالية القوية لعام 2018، قال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "واصلت دبي لصناعات الطيران البناء على نقاط قوتها الفريدة، وقدرات منصتها، وخبراتها التي تمتد إلى 33 عاماً، وعلاقاتها المتينة مع العملاء، وقوة رأسمالها واستقرارها لتعزيز مكانتها كشركة رائدة في التأجير والهندسة. كان 2018 أول عام كامل للعمليات المشتركة للشركة عقب الاستحواذ على شركة أواس في أغسطس 2017. كما كان 2018 أول عام كامل لعمليات القسم الهندسي تحت القيادة الجديدة والتحول الكامل للقسم إلى منافس عالمي من الطراز الرفيع. كما سجلنا خلال عام 2018 أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً في مجمل أعمالنا".

وأضاف تارابور: "اتخذنا كذلك خطوات قوية لتعزيز جودة ميزانيتنا العمومية كما يتضح من التحسينات التي أدخلت في مجالات التمويل غير المضمون ومقاييس السيولة المتاحة. هذا إلى جانب الاعتراف بأدائنا من قبل وكالات التصنيف الائتماني، حيث قامت وكالتا موديز وستاندر آند بورز برفع تصنيفنا الائتماني، بينما حصلنا على تصنيف جديد من الدرجة الاستثمارية من وكالة كيه بي آر إيه. لقد دخلنا عام 2019 بقدرات مالية أقوى من أي وقت مضى، ولدينا الآن كافة المقومات التي تؤهلنا للحصول على تصنيف بالدرجة الاستثمارية من جميع وكالات التصنيف الائتماني الكبرى".