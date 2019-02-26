"إعمار" تطلق مشروع"المرابع العربية 3"

دبي - الخليج 365 :

كشفت "إعمار للتطوير" اليوم عن مجمع "المرابع العربية 3" المتكامل الجديد لمنازل التاون هاوس، الذي يقدم للسكان نمط حياة مفعم بالخصوصية والحيوية، محتضناً حديقة مركزية تزيد مساحتها عن 30 ألف متر مربع. ويضم المجمع أيضاً البوليفارد الممتد بطول 4 كيلومترات، والعديد من الحدائق ومناطق ألعاب الأطفال والمرافق الصحية والرياضية المناسبة لجميع أفراد الأسرة.

وتحيط الأسوار بالمجمع الذي يمتاز بطابعه الأخضر، ويضم أيضاً مسبحاً بتصميم يحاكي شكل الأنهار، ومنطقة للتجزئة، بالإضافة إلى النادي والمركز الاجتماعي والمسجد، وهو قريب من عدد من المدارس المرموقة ومراكز الرعاية الصحية. وتمثل الحديقة المركزية وجهة اجتماعية وترفيهية تضم ساحة رئيسية ومروجاً ومناطق للمغامرات ومسار الباركور وحديقة التزلج ومنصات الشواء ومركز اللياقة البدنية ومسارات الهرولة وملعب الكريكيت، وغيرها. كما يرتبط مجمع "المرابع العربية 3" مباشرة بمسار القدرة للدراجات الهوائية بطول 86 كيلومتراً، في حين يقدم البوليفارد البالغ عرضه 42 متراً خياراً مميزاً للتنزه والاستمتاع بنمط حياة صحي.

ويمكن للسكان أيضاً الاستمتاع بالمرافق المتنوعة في "نادي المرابع العربية للجولف"، أو صقل مهاراتهم الرياضية في "نادي دبي للبولو والفروسية".

ويسهل الوصول من "المرابع العربية 3" إلى أهم وجهات الأعمال والترفيه في المدينة، فهو يبعد نصف ساعة عن "وسط مدينة دبي" و" مطار دبي الدولي" و"مطار آل مكتوم الدولي" وموقع استضافة معرض "إكسبو 2020 دبي"، وعلى مسافة 5 دقائق فقط من "القرية العالمية" و"مجمع حمدان الرياضي". كما سيرتبط مجمع "المرابع العربية 3" مستقبلاً بخط "مترو دبي".

وسيضم "المرابع العربية 3" منازل تاون هاوس بثلاث أو أربع غرف نوم، ويعيد تجسيد أنماط الحياة السعيدة التي يشتهر بها مجمع "المرابع العربية" الذي يسجل معدلات عالية على مؤشر سعادة السكان. ومن المتوقع أن يصبح المجمع الجديد وجهة مفضلة للعائلات في المدينة.