شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة لكن قطاع الطاقة يتعرض لضغوط تغريدة "ترامب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم بفضل أنباء عن اقتراب الولايات المتحدة والصين من التوصل إلى اتفاق تجاري، ولكن قطاع الطاقة تعرض للضغوط عقب تغريدة نشرها الرئيس "دونالد ترامب" بشأن أسعار النفط.



وصرح "ترامب" موجهاً خطابه لـ"أوبك" بأن أسعار النفط مرتفعة للغاية ولا يمكن للعالم أن يتحمل هذه التكلفة الباهظة مشيراً إلى أن الاقتصاد العالمي هش.



وأثار "ترامب" تفاؤل الأسواق عقب إعلان تأجيل زيادة التعريفة الجمركية على واردات واشنطن من الصين بفضل التقدم المحرز في المفاوضات التجارية بين البلدين.



وأكد "ترامب" في تصريحات مختلفة على أن الأمور تسير بشكل جيد جدا وأن واشنطن على وشك إبرام اتفاق تجاري، وربما يتم التوقيع عليه في قمته المرتقبة مع الرئيس الصيني "شي جين بينج".

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وفي أسواق النفط، انخفض خام "ويست تكساس" بنسبة 3.1% وأغلق عند 55.48 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 57.5 دولار وأقل سعر عند 55.08 دولار.



وهبط "برنت" 3.5% وأغلق عند 65.76 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 67.4 دولار وأقل سعر عند 64.5 دولار.



وفي ختام الجلسة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.2% (ما يعادل 60 نقطة) إلى 26092 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 26241 نقطة وأقل مستوى عند 26080 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 27 نقطة) إلى 7554 نقطة، وبلغ أعلى مستوى بالجلسة عند 7602 نقطة وأقل مستوى عند 7551 نقطة.



وصعد "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 3 نقاط) إلى 2796 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2813 نقطة وأقل مستوى عند 2795 نقطة.