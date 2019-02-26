شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تقفز بأكثر من 9% رغم تصريحات سلبية بشأن العملات الرقمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية العملات الرقمية خلال تداولات اليوم وقفزت الريبل بأكثر من 9% على الرغم من وجود تصريحات سلبية بشأن هذا النوع من الأصول.



وجدد الملياردير والمستثمر الأمريكي الشهير "وارن بافيت" هجومه على العملات الرقمية لاسيما "بتكوين" حيث وصفها بالتضليل والاحتيال.



وأوضح "بافيت" بأن "بتكوين" ليس لها أي قيمة فريدة من نوعها على الإطلاق ولا يجب ضخ أي استثمارات فيها.

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وكان رجل الأعمال والمستثمر المخضرم – 87 عاماً – قد وصف "بتكوين" في مايو/أيار عام 2018 بالفقاعة التي ستوشك على الانفجار.



وتتناقض هذا التصريحات مع ما قاله مواطنه المدير التنفيذي لـ"تسلا" بأن "بتكوين"جيدة ولكنها ليست مناسبة للاستثمار من جانب شركته المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية.



وارتفعت الريبل بحلول الساعة 21:46 جرينتش بنسبة 9.1% إلى 0.33 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 0.34 دولار وأقل سعر عند 0.30 دولار.



أما "بتكوين"، فقد ارتفعت بنسبة 0.9% إلى 3845 دولارا، وبلغت أعلى سعر اليوم عند 3886.8 دولار وأقل سعر عند 3753.7 دولار.