«أبوظبي الإسلامي» يعيِّن مازن منّاع رئيساً تنفيذياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي أمس عن تعيين مازن منّاع في منصب الرئيس التنفيذي الجديد للمجموعة وذلك بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.

Advertisements

ويتمتع مازن ب 28 عاماً من الخبرة في مجال الخدمات المصرفية والمالية اكتسبها من خلال عمله في مصارف عالمية، كما يمتلك خبرة كبيرة في القطاع المصرفي بمنطقة الشرق الأوسط. وأسهم خلال مسيرته الحافلة بالنجاح في قيادة مسيرة نمو العديد من المصارف في المنطقة.

وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي: «يسرني أن أرحب بانضمام مازن منّاع إلى مصرف أبوظبي الإسلامي كرئيس تنفيذي للمجموعة، في خطوة من شأنها أن تدعم جهودنا لمواصلة مسيرة نمونا القوي، فضلاً عن الدور المهم الذي سيقوم به في قيادة المصرف نحو تنفيذ برامج عديدة تهدف إلى الارتقاء بمستوى تجربة العملاء وتوسيع نطاق خدماتنا المصرفية».

وأعرب خميس بوهارون، نائب رئيس مجلس الإدارة عن فخره بالعمل كرئيس تنفيذي بالإنابة في المصرف خلال العامين الماضيين، حيث شهد خلالهما المصرف العديد من الإنجازات. وأضاف أن المصرف في وضع يؤهله لمزيد من النمو القوي والمستدام في المستقبل، متمنياً لمازن مناع النجاح في قيادة المجموعة إلى الأمام، مؤكداً دعمه اللامحدود للرئيس التنفيذي الجديد.