الحفاظ على إجراءات تنظيمية سلسة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشار محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة «جلف كرافت» إلى ضرورة وجود إجراءات تنظيمية سلسة لا تصل إلى مرحلة التعقيد، لأن كثرة الإجراءات والقيود والشروط قد تنعكس سلباً على نمو وتطور صناعة اليخوت التي ما زالت في طور النمو، قائلاً: إن النشاط البحري ما زال في مرحلة التطور فلا يجب أن نضيف تعقيدات غير ضرورية قد تعرقل من نشاط هذا القطاع. وقال: «نؤمن بضرورة تطبيق الشروط والمقاييس العالمية ولكن تعدد القواعد والأنظمة في المجتمع البحري قد تضر، معرباً عن قناعته بأن صناعة الترفيه البحري في الدولة تتمتع بمستقبل زاهر خاصة مع بدء استقبال السفن السياحية الضخمة التي تعزز من نشاط قطاع الترفيه البحري والسياحة بشكل عام والمشاريع الجديدة التي تبنى في الواجهة البحرية لدولتنا».