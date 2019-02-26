شكرا لقرائتكم خبر عن «اتصالات» بين أقوى 20 علامة في القطاع عالمياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتلت «اتصالات» المرتبة 19 عالمياً ضمن قائمة أقوى 300 علامة في قطاع الاتصالات، التي أصدرتها «براند فاينانس» أمس، بعد أن تقدمت 3 مراكز مقارنة بترتيب العام الماضي. وتقدّر «براند فاينانس» قيمة علامة «اتصالات» ب 8.3 مليار دولار، وهي المشغل الوحيد من المنطقة الذي استطاع التربع في قائمة ال 20 الأكبر. وتصدرت القائمة «أيه تي آند تي» الأمريكية ب 87 مليار دولار، تلتها مواطنتها «فيرزون» ب 71.15 مليار دولار، وحلت «تشاينا موبايل» ثالثة بقيمة 55.6 مليار دولار.

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