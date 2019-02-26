شكرا لقرائتكم خبر عن «إعمار مولز» تستكمل الاستحواذ على «نمشي» ب 475.5 مليون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت «إعمار مولز» عن استحواذها كلياً على «نمشي»، عبر شراء بقية حصة «جلوبال فاشن جروب» في موقع التسوق الإلكتروني المتخصص في قطاع الأزياء عبر صفقة نقدية بقيمة 475.5 مليون درهم. وكانت الشركتان عقدتا شراكة استراتيجية عام 2017 استحوذت «إعمار مولز» بموجبها على حصة 51% في «نمشي»، مقابل 554.17 مليون درهم، ما يرفع إجمالي قيمة «نمشي» فوق المليار درهم. وكشفت «إعمار مولز» عن قيامها بالشراكة مع «جلوبال فاشن جروب» باستقدام خبرات عالمية متخصصة بقطاع التجارة الإلكترونية والموارد المشتركة والاستحواذ على العلامات التجارية العالمية والابتكارات التقنية التي تعزز الأداء.

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