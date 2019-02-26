شكرا لقرائتكم خبر عن طحنون بن زايد: نمو «أبوظبي الأول» ترجمة لمسيرة المؤسس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول، أن «النتائج المالية للبنك ونجاح توحيد أنظمتنا محلياً، تعكس الأسس المتينة والنهج الحكيم الذي نتبعه لتحقيق النمو، في ظل ظروف السوق المتغيرة.

وضمن استراتيجية التوسع التي نتبعها، حصلنا على التراخيص اللازمة للوجود في السعودية لمزاولة الأعمال المصرفية التجارية والاستثمارية».

وأضاف سموه في كلمة بمناسبة اجتماع الجمعية العمومية، الذي عقد بالمقر الرئيسي للبنك في أبوظبي، أمس: «تماشياً مع أداء البنك المتميز خلال عام 2018، الذي حمل شعار عام زايد، سعينا إلى مواصلة مسيرة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي يعدّ مصدر إلهام لنا، للمضي قدماً في طريق النمو والازدهار في عام 2019 والأعوام المقبلة».

وقال سمو الشيخ طحنون: «بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول، أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على قيادته الرشيدة ودعمه المتواصل، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ، أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، على توجيهاتهم الحكيمة».

وشكر سموه المصرف المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، والشركاء والعملاء. كما شكر أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، على دعمهم، والموظفين الأكفاء على جهودهم التي جعلت من عام 2018 مرحلة انتقالية مهمة في مسيرة بنك أبوظبي الأول.

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ووافق المساهمون خلال الاجتماع، على توزيع أرباح نقدية بنسبة 74% من رأس المال (74 فلساً للسهم الواحد) للمساهمين المسجلين، الذين يستحقون الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

ويستحق مالكو أسهم البنك المسجلون في يوم الخميس الموافق 7 مارس 2019 (أي المشترين بتاريخ الثلاثاء 5 مارس 2019)، توزيعات الأرباح النقدية.

كما تمت الموافقة على بيانات البنك المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وعلى مقترح رفع نسبة تملك الأجانب في أسهم البنك من 25% إلى 40%، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية.

وأقرت العمومية كذلك، إصدار ما بين 2 و4 مليارات دولار على شكل سندات أو صكوك لتمويل مشروعات طويلة الأجل، فيما أشار مجلس الإدارة إلى التركيز خلال 2019، على أسواق الهند والصين ومصر والسعودية، التي ستشهد هذا العام تأسيس فرعين في الخبر وجدة، يضافان إلى فرع الرياض.

وقال عبد الحميد سعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «تماشياً مع التزام البنك الدائم بتقديم أفضل العوائد للمساهمين، يُسعدنا الإعلان عن توزيع أرباح نقدية بنسبة 74% من رأس المال، بمبلغ إجمالي يصل إلى 8.06 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6%، مقارنة بالعام الماضي.

ويشكل إجمالي التوزيعات رقماً قياسياً لبنك أبوظبي الأول، كما يعتبر أعلى نسبة توزيعات للأرباح النقدية في دولة الإمارات؛ الأمر الذي يعكس التزامنا المتواصل بتحقيق النمو المستدام لعائدات مساهمينا».