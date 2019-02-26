شكرا لقرائتكم خبر عن «إعمار» الأعلى إنفاقاً على المشاريع والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حافظت «إعمار العقارية» على وتيرة إنفاقها على المشاريع الإنشائية خلال عام 2018 على قائمة «ميد» وعلى ترتيبها ضمن العشرة الكبار، في وقت تراجع فيه الحجم الكلي لتلك المشاريع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد تجاوز إنفاق إعمار العقارية خلال العام المذكور 1.686 مليار دولار (6 مليارات درهم)، وحلت شركة مساندة ثانيا بإنفاق 938 مليون دولار (3.44 مليار درهم).
ولفت تقرير المجلة إلى تراجع إنفاق القطاع الخاص عموما على المشاريع الإنشائية بينما تصدرت المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية قائمة المنفقين على تلك المشاريع.
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