شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الرسوم الأمريكية يدفع الأسهم العالمية صعوداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتعشت الأسهم العالمية أمس الاثنين، مستفيدة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأجيل رفع الرسوم على البضائع الصينية المقرر مطلع مارس المقبل، لتحقق المؤشرات العالمية ارتفاعات قوية في كل سوق، حيث ارتفعت المؤشرات الأوروبية إلى أعلى مستوياتها، منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول. وفيما أغلق مؤشر نيكاي الياباني عند ذروة 10 أسابيع، وقفز «شانجهاي الصيني» 6%، واصلت «وول ستريت» انتعاشها لتضيف مكاسب جديدة إلى مؤشراتها في أول جلسات الأسبوع.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، عزمه تأجيل زيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية مستوردة، عقب إعلان الطرفين تحقيق «تقدم كبير» في المحادثات التجارية، مشيراً إلى احتمال عقد قمة مع نظيره الصيني من أجل إبرام اتفاق نهائي. وأعلن ترامب عن «أنباء كبيرة جداً» في الأسبوعين القادمين وعزمه لقاء شي في منتجعه في مارالاجو بولاية فلوريدا في حال إحراز مزيد من التقدم.

توقع ترامب أمس «قمة للتوقيع على اتفاق» مع رئيس الصين شي جينبنغ بشأن التجارة، إذ أن المفاوضين «قريبون جدا جدا» من التوصل إلى اتفاق.

وصرح ترامب أنه يتوقع أن يستأنف مفاوضو التجارة عملهم بسرعة «وسنعقد قمة أخرى»، وقال في اجتماع مع محافظي ولايات أمريكية «سنعقد قمة للتوقيع (على اتفاق)، ولذلك نأمل في أن نكمل ذلك. ولكننا نقترب جدا جدا» من ذلك». وأجرى مفاوضون كبار أربعة أيام من المحادثات في واشنطن انتهت الأحد، في مسعى للتوصل إلى تسوية للنزاع التجاري المستمر منذ أشهر، والذي يخشى المراقبون من احتمال تهديده الاقتصاد العالمي.

وكان من المتوقع أن تضاعف الولايات المتحدة رسومها الجمركية على ما تزيد قيمته على 200 مليار دولار من السلع الصينية في الأول من مارس/‏‏‏‏‏آذار، لكن ترامب قال إنه قد يرجئ الرسوم العقابية في أعقاب «المحادثات المثمرة جداً».

تغريدة ترامب

وغرّد ترامب على تويتر الأحد «يسرني أن أبلغكم أن الولايات المتحدة حققت تقدماً كبيراً في محادثاتنا التجارية مع الصين حول قضايا هيكلية مهمة، بينها حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والزراعة والخدمات والعملة وقضايا أخرى عديدة».

واستخدمت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية للأنباء في تقريرها، العبارة نفسها تقريباً وأفادت عن «تقدم كبير» حول مسائل شائكة في المحادثات التي ترأسها كبير المفاوضين التجاريين الصينيين نائب رئيس الوزراء ليو هي. وقالت الوكالة إن الوفدين «اقتربا أكثر من تحقيق الإجماع الذي توصل إليه «الرئيسان ترامب وشي أواخر العام الماضي، وأضافت بأن الطرفين اتفقا على «متابعة العمل طبقاً لتعليمات رئيسي الدولتين»، وغرّد ترامب «بناء على تحقيق الطرفين مزيداً من التقدم، سنخطط لقمة بيني وبين الرئيس شي، في مارالاجو لإبرام اتفاق»، وأضاف «نهاية أسبوع جيدة جداً للولايات المتحدة والصين».

وفي أعقاب إعلان ترامب عن إرجاء تطبيق الرسوم الإضافية، عبّر شي بدوره عن تفاؤل، وذلك في رسالة سلمها موفده ليو لترامب الجمعة، قال فيها: إنه يأمل أن تنعقد المفاوضات بروح «تعاون متبادل وحلول مربحة للطرفين». ويقول الخبراء، إن الجانبين قد يسعيان للتوصل إلى اتفاقات متبادلة لحل الأجزاء الأسهل من النزاع التجاري، زيادة مشتريات السلع الأمريكية وتسهيل شروط الاستثمار في الصين وحماية أكبر للملكية الفكرية والتكنولوجيا، أما المسائل الأصعب، مثل خفض استراتيجية الصين الصناعية الطموحة لتحقيق تفوق عالمي، فهي قضية أخرى.

وعلى صعيد الأسواق، كان قطاعا الصناعة والتكنولوجيا الأفضل أداء في «وول ستريت» أمس، كما قاد سهما كاتربيلر وجولدمان ساكس، مكاسب المؤشر الصناعي «داو جونز».

وتلقت الأسهم الأمريكية الدعم بعدما أعلن الرئيس ترامب أنه سيؤجل موعد انتهاء الهدنة التجارية مع الصين، نتيجة للمحادثات المثمرة الدائرة بين الطرفين.

وكانت الأسهم الأمريكية قد ارتفعت في نهاية تعاملات الجمعة الماضي، ليسجل «داو جونز» أطول موجة مكاسب أسبوعية في 24 عاماً.

وقفز مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.73%، أو ما يعادل 200 نقطة، ليصل إلى مستوى 26195.5 نقطة، كما زاد «ستاندرد آند بورز» بنحو 0.6% إلى 2808.6 نقطة، فيما صعد «ناسداك» بنسبة 0.98%، مسجلاً 7585.4 نقطة.

وفي القارة العجوز، صعدت المؤشرات الأوروبية إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل أكتوبر/‏‏‏تشرين الأول، مع صعود أسهم شركات السيارات والتعدين، وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2%، وكذلك المؤشر داكس الألماني شديد التأثر بالتجارة 0.68%، كما ارتفع «كاك» الفرنسي 0.42%، و«فوتشي» البريطاني 0.08%.

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وقفز مؤشرا قطاعي السيارات والموارد الأساسية 1.1%، بعدما ولّد تأجيل زيادة الرسوم شعوراً بالارتياح في القطاعين اللذين يعتبران أكثر القطاعات المهددة بتباطؤ التجارة العالمية وارتفاع تكاليفها.

نتائج مخيبة

وتسببت نتائج مخيبة للتوقعات في بعض الانخفاضات الكبيرة، ونزل سهم كوفيسترو 3.7%، بعدما قالت مجموعة الكيماويات الألمانية، إن أرباحها الأساسية في 2019 قد تهبط إلى نصف مستواها في العام الماضي.

غير أن السوق تلقت دعماً من صعود الأسهم الإيطالية، وتفوق مؤشر البورصة الإيطالية على أداء السوق الأوروبية، ليصعد 0.8% مع ارتفاع السندات الحكومية بعدما أكدت فيتش تصنيفها الائتماني للبلاد عند ‭‭BBB‬‬، وزاد مؤشر قطاع البنوك الإيطالية التي لها حيازات كبيرة من السندات الحكومية، بنسبة 1.7%.

وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكاي الياباني، أمس الاثنين، إلى أعلى مستوى له في عشرة أسابيع، مضيفاً 0.48% إلى 21528.23 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق للمؤشر القياسي منذ 13 ديسمبر/‏‏‏كانون الأول، فيما سجل مؤشر شانجهاي للأسهم الصينية ارتفاعاً قدره 5.6%، بينما صعد مؤشر هونج كونج 0.50%.

وقال تورو إيباياشي، المدير التنفيذي لإدارة الثروات في «يو بي أس» للأوراق المالية في اليابان: «أنباء تأجيل الرسوم الأمريكية دعمت المعنويات بكل تأكيد، وفي حالة بقاء كل شيء على حاله، فسيكون من الصعب تحقيق مزيد من المكاسب بعد تلاشي حالة الحماس الأولى»، مشيراً إلى أن نيكاي متداول بالفعل فوق مستوى المقاومة المهم من الناحية النفسية 21500 نقطة.

واجتذبت الشركات ذات الانكشاف الكبير على السوق الصينية، طلباً قوياً، أمس، وارتفع سهم كينسي كورب 4.3%، وياسكاوا إلكتريك 2.7%، وكوماتسو 0.9%، وأغلق سهم نينتدنو مرتفعاً 1%، بعد أن قالت الشركة إنها ستعيد شراء ما يصل إلى مليون سهم من أسهمها، بما يعادل 0.83% من الأسهم القائمة، بقيمة تصل إلى 33 مليار ين (298.35 مليون دولار).

وخلال المعاملات، ارتفع السهم 4.2% بفعل الأنباء، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.7% إلى 1620.87 نقطة.

وفي نهاية جلسة أمس، صعد مؤشر «شانجهاي» المركب بنحو 5.6% إلى 2961.3 نقطة، وكانت تلك القفزة سبباً في أن يسجل المؤشر مكاسب بنحو 20%، منذ تراجعه الحاد في بداية يناير الماضي، كما زاد مؤشر «سي إس أي 300» بنسبة 6%، مسجلاً مستوى 3729.5 نقطة. (وكالات)

اليوان يلامس ذروة 7 شهور

ارتفعت أسعار الذهب أمس الاثنين مع هبوط الدولار مقابل اليوان في حين صعد البلاديوم إلى مستوى قياسي.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1330.48 دولار للأوقية (الأونصة)، واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1333 دولارا.

ولامس اليوان الصيني أعلى مستوى له في سبعة شهور وارتفع الدولاران الاسترالي والنيوزيلندي المرتبطان بالسلع الأولية أمس الاثنين، وزاد اليوان في الأسواق الخارجية إلى 6.6737 يوان للدولار مرتفعا 0.3% إلى 6.68 يوان للدولار.

وصعدت العملة الصينية 2.7% أمام نظيرتها الأمريكية منذ بداية 2019، لتعوض بعض الخسائر البالغة 5.5% التي تكبدتها العام الماضي.

وزاد الدولار الاسترالي، الذي يعتبر مؤشراً على المخاطر المرتبطة بالصين بسبب اعتماد استراليا على الطلب الصيني على صادراتها، أكثر من نصف في المئة إلى 0.7181 دولار أمريكي، وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.8% إلى 0.6902 دولار أمريكي وهو أفضل مستوياته منذ السادس من فبراير/‏ شباط.(رويترز)