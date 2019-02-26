«إعمار» تكشف عن «المرابع العربية 3»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت «إعمار للتطوير»، أمس، عن مجمع «المرابع العربية 3» المتكامل الجديد لمنازل التاون هاوس، الذي يحتضن حديقة مركزية تزيد مساحتها على 30 ألف متر مربع.

ويضم المجمع أيضاً البوليفارد الممتد بطول 4 كيلومترات، والعديد من الحدائق ومناطق ألعاب الأطفال، والمرافق الصحية والرياضية المناسبة لجميع أفراد الأسرة.

وتحيط الأسوار بالمجمع الذي يمتاز بطابعه الأخضر، ويضم أيضاً مسبحاً بتصميم يحاكي شكل الأنهار، ومنطقة للتجزئة، إضافة إلى نادٍ ومسجد، وهو قريب من المدارس ومراكز الرعاية الصحية.

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وتمثل الحديقة المركزية وجهة اجتماعية وترفيهية، تضم ساحة رئيسية ومروجاً ومناطق للمغامرات ومسار الباركور، وحديقة التزلج ومنصات الشواء، ومركز اللياقة البدنية ومسارات الهرولة، وملعب الكريكيت.

كما يرتبط مجمع «المرابع العربية 3» مباشرة بمسار القدرة للدراجات الهوائية، في حين يقدم البوليفارد ، خياراً مميزاً للتنز.

ويمكن للسكان أيضاً الاستمتاع بالمرافق المتنوعة في «نادي المرابع العربية للجولف»، أو صقل مهاراتهم الرياضية في «نادي دبي للبولو والفروسية».

وسيضم «المرابع العربية 3»، منازل تاون هاوس بثلاث أو أربع غرف نوم.