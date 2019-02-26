اتفاقية بين «اتصالات» و«هواوي» لنشرحلول الجيل الخامس

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أعلنت «اتصالات» و«هواوي»، عن عقد شراكة استراتيجية لنشر حلول شبكة الجيل الخامس المتكاملة في دولة الإمارات خلال العام الجاري، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي لأنظمة الهواتف المتنقلة.

وينسجم هذا الاتفاق الجديد مع جهود «اتصالات» المستمرة للارتقاء بالمنظومة الرقمية الشاملة، وتقديم خدمات مبتكرة للعملاء عبر شبكة الجيل الخامس، حيث ستوفر «اتصالات» لعملائها فرصة التمتع بحلول وتطبيقات استثنائية، إضافة إلى عدد كبير من الأنظمة عالية الكفاءة لمختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع النقل والرعاية الصحية، والتعليم، وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى، وتمكينهم من الاستفادة من التقنيات المتطورة التي تشمل الخدمات فائقة السرعة، والتطبيقات الرقمية المبتكرة.

وستعمل «اتصالات» على توظيف أحدث حلول شبكات الجيل الخامس من «هواوي»، بما في ذلك شبكات النفاذ اللاسلكية، وخدمات الشبكة الأساسية، وشبكة التراسل، لضمان التكيف السلس مع تقنية الجيل الخامس. وقال سعيد الزرعوني، النائب الأول للرئيس لشبكات الهاتف المحمول في «اتصالات»: «ستحدث شبكة الجيل الخامس نقلة نوعية غير مسبوقة على صعيد عدد كبير من التطبيقات والحلول، على سبيل المثال، رفع قدرات الذكاء الاصطناعي، والاستمتاع بمشاهدة فيديو عالي الوضوح من دون انقطاع بتقنية (4K)، علاوة على تجارب استثنائية لألعاب الفيديو بتقينه الواقع المعزز والواقع الافتراضي، والارتقاء بأنظمة التنقّل الذاتي، وذلك بفضل السرعات الفائقة، ووقت الاستجابة المنخفض، الذي توفره شبكة الجيل الخامس، التي ستسهم بدور محوري في رفع قدرات المنصات الرقمية السحابية، ودفع وتيرة تقديم خدمات جديدة، وتجارب رقمية معززة للمستخدمين». وقال بينج شيونججي، رئيس حساب «اتصالات» في شركة «هواوي»: «تتعاون «اتصالات» و«هواوي» لإطلاق تقنيات وخدمات جديدة ومبتكرة مدعومة بعلاقتهما طويلة الأمد؛ إذ تلتزم «هواوي» بدعم رؤية «اتصالات» في تمكين التحول الرقمي، فضلاً عن جهودها المتواصلة في نشر خدمات شبكة الجيل الخامس».