شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أسباب تنفي صفة الاستقلالية عن أعضاء مجالس إدارات الشركات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حددت «هيئة الأوراق المالية والسلع» 9 أسباب تؤدي إلى انتفاء صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة، وذلك بموجب التعديلات الأخيرة التي جرى إدخالها على معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
وجاء قرار الهيئة في هذا الخصوص انسجاماً مع الجهود التي تبذلها لتعزيز مبادئ الانضباط المؤسسي وحماية التوازن بين مصالح الشركات والعاملين والمساهمين فيها.
وشملت الأسباب التي تنتفي بموجبها الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة.. إذا كان العضو أو أي من أقاربه من الدرجة الأولى يعمل أو قد عمل في الإدارة التنفيذية العليا في الشركة أو الشركة الأم أو الشركة التابعة لها خلال العامين الأخيرين السابقين لتاريخ ترشحه لعضوية مجلس الإدارة.
ونصت المادة التي خصصت لهذا الأمر على فقدان الاستقلالية إذا كان للعضو أو لأحد من أقاربه من الدرجة الأولى مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة أو الشركات التابعة لها خلال العامين الأخيرين، وتجاوزت هذه الصفقات في مجموعها نسبة 5% من رأسمال الشركة المدفوع، أو مبلغ خمسة ملايين درهم، أو ما يعادلها من عملة أجنبية، أيهما أقل، إلا إذا كانت العلاقة مما يدخل في طبيعة عمل الشركة، وبدون شروط تفضيلية.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد تضمنت الأسباب أيضاً إذا كان العضو يعمل أو عمل لدى الشركة أو الشركات التابعة لها خلال العامين الأخيرين السابقين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة، أو إذا كان يعمل أو كان شريكاً بشركة تقوم بأعمال استشارية للشركة، أو أي من الشركات الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لها خلال العامين الأخيرين، أو إذا كانت لديه أي عقود خدمات شخصية معها.
ونصت المادة أيضاً على أن العضو يفقد الاستقلالية إذا كان مرتبطاً مباشرة بإحدى الجهات التي لا تهدف للربحية، والتي تلقى قدراً كبيراً من التمويل من الشركة أو الشركات التابعة، وذلك بالإضافة إلى معايير أخرى جرى تحديدها بموجب المادة 45 من قرار مجلس الإدارة الخاص بمعايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات. (وام)
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