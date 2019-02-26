53 شركة و67 فندقاً تناقش قضايا تنمية السياحة في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

نظمت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، فعالية «تجربة سوق أبوظبي»، لبناء الشراكات وتعزيز التعاون في قطاع السفر والتجارة، ومناقشة قضايا تنمية قطاع السياحة، أمس، في فندق ريكسوس بجزيرة السعديات.

وجمعت الفعالية أهم رواد قطاع السفر والتجارة والشركاء، لبحث آليات العمل وتوطيد علاقات التعاون ومناقشة خطط الأعمال المستقبلية.

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وتعتبر «تجربة سوق أبوظبي» الملتقى الأول والوحيد من نوعه لبناء الشراكات وتعزيز فرص التعاون في هذا المجال بالعاصمة الإماراتية، حيث ناقشت 53 شركة من إدارة الوجهات السياحية، و67 ممثلاً عن الفنادق ومعالم الجذب السياحية من مدينة أبوظبي، ومنطقتي العين والظفرة، من خلاله، مجموعة من القضايا التي تؤثر في سوق السفر والتجارة.

وتخلل الفعالية، الترويج للعديد من المعالم ومواقع الجذب السياحية المهمة في أبوظبي مثل «قصر الحصن»، ومتحف «اللوفر أبوظبي»، فضلاً عن التعريف بقطاعات متخصصة أخرى مثل قطاع الرحلات السياحية البحرية.

وقال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: «حظيت «تجربة سوق أبوظبي» بكثير من الاهتمام؛ كونها تعد منصة مثالية لتعزيز فرص التواصل بين الشركات، مما يدعم روابط التعاون بين الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، خاصة أنها ستسهم في تطوير الخدمات وتوحيد جهود العاملين في هذا القطاع، سعياً للترويج لمقومات الإمارة عالمياً واستقطاب مزيد من الزوار والسياح». كما أتاحت الفعالية الفرصة أمام المشاركين للاطلاع على أبرز التحديات التي تواجه القطاع، والسعي لإيجاد الحلول المناسبة لها ومعالجتها بما يتماشى ورؤية دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، الرامية إلى الترويج للإمارة وإبراز مقوماتها كوجهة مفضلة عالمياً.