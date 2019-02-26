5.5 مليون شركة صغيرة ومتوسطة في المنطقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظمت «تالي سوليوشنز»، الشركة العالمية الرائدة في مجال المحاسبة وبرامج الامتثال الضريبي، فعاليات الدورة الثانية من منتدى SMB Pulse في دبي والتي استقطبت مشاركة واسعة من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وصل حجمها إلى 100 شركة. وحثّ المنتدى قطاعات الأعمال الصغيرة في دبي على تطوير قدراتهم الإدارية والتسويقية لتعزيز ميزاتهم التنافسية وحصتهم السوقية للاستفادة من فرص النمو الاقتصادي الذي توفره الإمارة.

وأكد الحضور خلال المؤتمر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحتوي على أكثر من 5.5 مليون مؤسسة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة. وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ما يقارب ال 90٪ من إجمالي عدد الشركات، حيث تتجاوز هذه النسبة في الإمارات ال 94٪ من مجمل الشركات الكلية.

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وخلال المؤتمر، قالت «تالي» بأنها دخلت في اتفاقية شراكة مع شركة «مانو ناير»، المتخصصة في المحاسبة القانونية والإدارية. وسلطت «مانو»، ذات الخبرة التي تزيد على عشرين عاماً في مجال التمويل والحسابات والمراجعة والضرائب والاستشارات الإدارية، الضوء على الفروق الرئيسية التي يجب على الشركات الصغيرة والمتوسطة التركيز عليها لتعزيز إنتاجية أعمالها.

وقال «فيغاس بانشال»، رئيس قسم الأعمال في «تالي سوليوشنز» في منطقة الشرق الأوسط: نهدف من خلال منتدى SMB Pulse إلى الارتقاء بمهارة الأعمال ومساعدتها في تحسين إمكانات النمو والكفاءة بمساعدة التكنولوجيا. وفي «تالي»، نوجه تركيزنا على خلق الوعي للشركات حول الدور الذي ستلعبه التكنولوجيا في حياتها اليومية. وهدف المنتدى إلى معالجة القضايا التنظيمية الرئيسية مثل مراقبة الأداء والإدارة المالية والامتثال.

وناقش المنتدى خلال فعالياته أهمية تحكم الشركات في أعمالها النقدية وإداراتها وموضوعات جمة مثل إتقان إدارة المخزون وإدارة مركز الربح والتكلفة ومراقبة التكاليف وتحليل التكلفة وتقارير الأعمال وإدارة الامتثال وأهمية الاكتشاف والتصحيح.