«مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط» يدعو لتبني خطة لإدارة المخاطر

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
قدّم يان ييب، رئيس تكنولوجيا المعلومات لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في شركة «مكافي»، عرضاً تقديمياً خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني من «مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط 2019»، الذي يستضيفه جهاز أبوظبي للمحاسبة «أداء». وتناول ييب مخاطر أمن المعلومات؛ بالإضافة إلى إلقائه كلمة استقطبت مئات الحضور الذين اجتمعوا ضمن إطار هذه الفعالية للاستماع إلى نخبة من الرواد العالميين في قطاعات الأمن السيبراني، والامتثال، وحوكمة الشركات، وأخلاقيات العمل.
وقال ييب: «إن تسارع وتيرة الرقمنة حول العالم جعل من الأمن السيبراني مسألة ملحة سواء أدرك الناس الأمر أم لا، حيث يتيح ذلك للمجرمين زيادة أنشطتهم الاحتيالية عبر استخدام الوسائل الرقمية وبالاستفادة من الثغرات الأمنية. وعلى الرغم من أهمية الإجراءات الأساسية المتبعة في مكافحة وتعقب عمليات الاحتيال، إلا أنه لا بد من فهم الحالة الراهنة والمستقبلية للأمن السيبراني كسلاح جديد في مواجهة المجرمين الذين يتربحون من خلال الأنشطة الاحتيالية». وقال حمد الحر السويدي، رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة:«يسرنا أن نستضيف في مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط 2019‘نخبة من أبرز الخبراء العالميين لتقديم خلاصة خبراتهم وتجاربهم. ويعد يان ييب نموذجاً ممتازاً لذلك، حيث يساهم مع أشهر خبراء هذا القطاع بمشاركة معارفهم في مجالات حماية البيانات وإدارة التهديدات والحوكمة، والتي تعكس جميعها جوانب عملنا لتحسين معايير الشفافية والحوكمة الجيدة في الهيئات ذات الصلة».
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