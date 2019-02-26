«الأنظمة الذكية» تُطلق برنامج «نخبة الابتكار الرقمي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: الخليج

أطلقت هيئة الأنظمة والخدمات الذكية بالشراكة مع «سيسكو» و «بوتنشل»، برنامج «نخبة الابتكار الرقمي»، الذي يستهدف المواطنين حديثي التخرج وطلبة الجامعات وموظفي الحكومة، وذلك إيماناً من الهيئة بتزويدهم بمهارات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والمعرفة الرقمية، وخلق بيئة محفزة للابتكار والبحث والتطوير، وذلك تماشياً مع أحد محاور برنامج «غداً 21» لتطوير المعرفة والابتكار. ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين وتطوير قدراتهم وكفاءاتهم في عدة مجالات مثل الابتكار، وإنترنت الأشياء، وأمن المعلومات وغيرها من المجالات التكنولوجية. كما سيتم تكريم أفضل 5 مبتكرين في البرنامج وستكون عملية التقييم بالشراكة مع «سيسكو».

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ويتألف البرنامج من مرحلتين أساسيتين، بحيث توفر المرحلة الأولى للمبتكر نظرة عامة حول إنترنت الأشياء (IoT)، وذلك ابتداءً من عملية التفكير في تصميم الابتكار ثم تحديد الأفكار ونقلها إلى المستوى التالي، ليتم بعدها إرشاده من خلال تطوير نموذج العمل الأولي لتقديم دراسة جدوى للمشروع، وفي حال الانتهاء من هذه المرحلة، فإن المرشح سيحصل على شارة البطولة IoT Champion Badge في إنترنت الأشياء.

أما المرحلة الثانية، فسوف تتيح للمبتكر الحصول على دورة توفر له المعلومات التقنية اللازمة والكافية حول إنترنت الأشياء، وبعد اجتيازها فإن المبدع أو المبتكر سيكون مؤهلاً تلقائياً لجائزة برنامج نخبة الابتكار الرقمي، حيث ستتم مراجعة حالة دراسة الجدوى وتقييمها، وسيتاح للمشاركين أصحاب أفضل 20 فكرة، الفرصة للقاء نخبة من الخبراء والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال،ليتم إعدادهم للمسابقة النهائية .

وقالت د. روضة سعيد السعدي، مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية: «يتماشى برنامج نخبة الابتكار الرقمي مع محور عمل الهيئة المرتبط ببناء القدرات والمواهب المبتكرة لإعداد جيل مستقبلي واعٍ ومواكب للتغيّرات المتسارعة التي يشهدها العالم».