«ليبرتي للسيارات» تطرح «شفروليه بولت EV»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

طرحت «ليبرتي للسيارات»، أحد الوكلاء الرسميين لعلامة «شفروليه» في دولة الإمارات، سيارتها الكهربائية «شفروليه بولت 2019» أمام العملاء الراغبين في اقتناء هذه السيارة التي أرست معايير جديدة في عالم السيارات الكهربائية بميزاتها الفريدة ولاسيما القدرة على السير أكثر من 500 كيلومتر بشحنة كهربائية واحدة.

وتعتبر السيارة الجديدة كلياً صديقة للبيئة بامتياز إلى جانب إمكاناتها التي تضمن للعملاء تحقيق وفورات تفوق التوقعات. وهي تواكب الشعبية المتنامية للسيارات الكهربائية في الدولة وتدعم المحاور الرئيسية ل «رؤية الإمارات 2021» الرامية إلى تعزيز وسائل النقل المستدامة والتنقل في المدن.

وتشتمل قائمة المزايا الفريدة للسيارة على إمكانية الشحن من منفذ كهربائي عادي 220-240 فولت، فضلاً عن تحقيق وفورات عند الشحن في المنزل. وتبلغ تكلفة شحن البطارية إلى قدرتها القصوى 60 كيلو واط ساعي أقل من 14 درهماً إماراتياً علماً أنها تكفي للسير 500 كم، ما يجعلها سيارة اقتصادية بامتياز. كما أن صيانة السيارة أسهل وأقل تكلفة، فهي تحتاج فقط لفحص عام وتبديل أماكن الإطارات بعد أن تقطع مسافة 10 آلاف كيلومتر، بالإضافة إلى تبديل فلتر هواء المقصورة كلّما قطعت مسافة 30 ألف كيلومتر.