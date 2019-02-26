مشاركة فعالة من «دولفين للخدمات البحرية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - للمرة الأولى سيشهد معرض دبي العالمي للقوارب 2019 حضور ومشاركة مجموعة «دولفين للخدمات البحرية».

وقال حسين الباجوري، المدير التنفيذي لمجموعة «دولفين مارين»: «إن حضورنا لهذا الحدث المميز والمعروف هذا العام يمثل علامة فارقة في مسيرة «مجموعة دولفين للخدمات البحرية» ، ضمن سعينا إلى توسيع حضور شركتنا محلياً. فصناعة الملاحة البحرية في دولة الإمارات تعتبر من الصناعات المتطورة بشكل كبير، وتقدر التوقعات أن القيمة الإجمالية لهذه السوق عام 2019 بلغت حوالي 66 مليار دولار، وهي قيمة تعطينا الثقة بأن مشاركتنا في معرض دبي العالمي للقوارب 2019 ستساعدنا في تحقيق رؤية المجموعة للنمو المستمر بشكل أكبر.

بالمشاركة والحضور، وبناء شبكة علاقات تجارية متميزة، لتعرض منتجاتها وتحقق المزيد من الانتشار في السوق، وهو ما سيحسن من مستوى القطاع بشكل شامل».

وباعتبار أن مجموعة «دولفين للخدمات البحرية» متخصصة في مجال خدمات ومعدات السلامة البحرية، فإنها تعتزم عرض قدراتها ومنتجاتها في المعرض من أجل نشر المزيد من التوعية بأهمية السلامة في القطاع البحري، ويوضح الباجوري: على الرغم من أن معرض دبي العالمي للقوارب يشتهر باستعراضه لأحدث وأفخم منتجات اليخوت الساحرة ووسائل الترفيه وأدوات الرياضات المائية، إلا أننا نعتقد أن تسليط الضوء على أهمية السلامة البحرية أمر ضروري لضمان حماية الأرواح.