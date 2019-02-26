خطة تطوير ل«سيتي سنتر ديرة» بقيمة 377 مليون درهم

أكد فؤاد منصور شرف، المدير العام لإدارة العقارات (الإمارات والبحرين وعمان)، مراكز التسوق لدى «ماجد الفطيم العقارية» أن «سيتي سنتر ديرة» سيشهد مرحلة تطوير بقيمة 377 مليون درهم، بهدف إثراء تجربة الزوار بالمزيد من الخيارات، مشيرا إلى أن العمل بالتطوير سينتهي خلال النصف الأول من العام 2020.

أضاف شرف: «تبلغ المساحات التأجيرية في المركز أكثر من 123 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 370 متجراً، وأكثر من 58 مطعماً ومقهى، وحوالي 4 آلاف موقف للسيارات، كما يزور المركز سنويا أكثر من 22 مليون زائر».

Advertisements

ويهدف المشروع الجديد إلى إثراء تجربة الزوار بالمزيد من الخيارات عبر إضافة ولأول مرة مفهوم ال«Food Hall» كإضافة جديدة، وتوفير المزيد من العلامات التجارية العصرية التي تلبي احتياجات الزوار المتغيرة باستمرار، وبهدف استكمال عملية التوسعة الأخيرة التي شهدتها خيارات التسلية والترفيه والتي تضمنت أكبر مجمع ل «فوكس سينما»، وافتتاح «فندق ألوفت» السنة الماضية، يواصل «سيتي سنتر ديرة» مسيرة الابتكار لتوفير تجارب تفاعلية جديدة تشرك الزوار وتوفر لهم وجهة اجتماعية وترفيهية مميزة، وكجزء من مشروع التوسعة الذي سينتهي العمل به خلال النصف الأول من عام 2020، سيضيف المركز 25 علامة تجارية متخصصة بالأدوات والمفروشات المنزلية والأزياء، و20 مطعماً يتم من خلالها تقديم مفاهيم جديدة لتجارب الطعام الفريدة في عالم فنون الطهي، عبر مفهوم ال Food Hall الجديدة التي تمتاز بتصاميمها الحيوية المميزة التي ستتضمن الكثير من خيارات الطعام المحلية، ومحطات الطهي التفاعلية، وكاونترات الحلويات والمثلجات، وبالإضافة إلى ذلك سيقوم المركز بتسهيل إمكانية وصول الزوار إلى عدد من المتاجر الرئيسية من خلال نقلها إلى مواقع رئيسية وتوفير المساحات الملائمة لها، وإضافة المزيد من السلالم المتحركة المؤدية إلى الطابق الثاني بما يساهم في تحسين تجربة الزوار خلال تسوقهم.

وقال فؤاد منصور شرف: «يأتي مشروع التوسعة والتطوير في سيتي سنتر ديرة استجابة لتطلعات وتفضيلات عملائنا، ونسعى لتوفير فضاء رحب لعشاق الطعام بحيث يتخطى عوامل الراحة والملاءمة ليوفر تجارب متعددة الحواس، وكجزء من هذا التغير، يسعدنا توفير ردهة طعام حيوية بمفهوم جديد هي الأولى من نوعها في مجموعة مراكز التسوق التابعة لشركة ماجد الفطيم، والتي نتوقع لها أن تصبح مركزاً للنشاطات الاجتماعية للعائلات والشباب الراغبين بالاستمتاع بأشهى تجارب الطعام التفاعلية التي تمتاز بالأصالة والغنى والتنوع، واستناداً إلى ملاحظات وآراء العملاء، يعمل سيتي سنتر ديرة على تسهيل إمكانية وصول الزوار إلى المتاجر الرئيسية داخل المركز، كما يعمل على إعادة تقييم خيارات التجزئة لإضافة المزيد من العلامات التجارية الدولية للعملاء».

وستعمل ردهة الطعام الجديدة في «سيتي سنتر ديرة» على تحفيز جيل الشباب من عشاق الأجواء المميزة المناسبة للمشاركة؛ حيث سيتم تصميم ردهة الطعام لتوفر إضاءة قوية وألواناً جريئة تزينها الأعمال والجداريات الفنية المميزة.