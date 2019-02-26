اعتماد الشركات الفائزة بجائزتي محمد بن راشد «للأعمال» و«الابتكار»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمدت هيئة تحكيم جائزتي: الدورة العاشرة ل«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال»؛ والدورة الثانية من «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال»، لائحة الشركات الفائزة، خلال اجتماعها في مقر غرفة دبي، مع استكمال الغرفة لاستعداداتها؛ لتنظيم الحفل الختامي للجائزة، الذي سُيقام، اليوم، في «دبي أوبرا».

يترأس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، هيئة تحكيم الجائزة، التي تضم في عضويتها: محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وحمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، ورئيس اللجنة المُشرفة على الجائزة، وآنج هاك سينج رئيس لجنة الإدارة في جائزة سنغافورة للجودة، إضافة إلى بلعيد رتاب كبير الاقتصاديين، ورئيس قطاع الدراسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي، وقائد اللجنة المُشرفة على «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال».

وأشار المنصوري، إلى أن مهمة اختيار الفائزين كانت صعبة في هذه الدورة من الجائزة مع ارتقاء الشركات المشاركة في معاييرها وممارساتها ومبادراتها المتميزة والمبتكرة، مؤكداً أن جميع المشاركين استفادوا من برنامج الجائزة؛ لتطوير الأداء وتحسينه مع تحديث معايير التقييم؛ لتواكب كل ما هو جديد ومبتكر في الأداء المؤسسي العالمي.

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بدوره، شكر حمد بوعميم، جهود أعضاء هيئة التحكيم، الذين أثروا الجائزة بخبراتهم الواسعة، وساهموا باختيار الفائزين وفق معايير عالمية محدثة سنوياً؛ لتكون مواكبة لأفضل الممارسات العالمية، معتبراً أن الجائزة من خلال برنامجها المتطور، وهيئة التحكيم التي تضم أسماء بارزة ومرموقة، والمشاركين من كافة القطاعات والمجالات في المنطقة؛ باتت بالفعل أبرز جوائز تكريم الأداء المؤسسي في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح: إن الغرفة أنهت استعداداتها للحفل الختامي للجائزة، الذي سيشهد مشاركة واسعة من مسؤولي الدوائر والهيئات الحكومية وممثلي القطاع الخاص في الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي، معتبراً أن الحفل هو احتفاء بالمكانة الرائدة التي تحتلها دبي ودولة الإمارات في قطاع الأعمال.

وتعد «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال»، العضو في «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، والتي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة دبي، إحدى أبرز جوائز التميز في الأداء المؤسسي في دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث تهدف إلى دعم وتطوير قطاع الأعمال، وتقدير المؤسسات، التي ساهمت وتساهم في النهضة الاقتصادية، التي تشهدها المنطقة الخليجية.

وقد أطلقت غرفة دبي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد خلال عام 2015 «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال» ضمن «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال»، وتعد مبادرة متميزة في نوعها؛ لإبراز دور الابتكار في تحفيز بيئة الأعمال بالتماشي مع «رؤية الإمارات 2021» بالمضي قدماً نحو المزيد من اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار. وتشكل الجائزة حافزاً للقطاع الخاص؛ لاتخاذ الابتكار كطريقٍ للنجاح المؤسسي.(وام)