متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * يعقد «بنك الفجيرة الوطني» اجتماع الجمعية العمومية في 18 مارس المقبل للنظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن طريق التوزيعات النقدية بنسبة 7.5% بإجمالي 123.5 مليون درهم وتوزيع أسهم منحة بنسبة 12.5% بما يعادل 205.6 مليون درهم وذلك عن عام 2018.

* تنظر الجمعية العمومية لشركة «رأس الخيمة العقارية» في 17 مارس المقبل في عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2018.

* اقترح مجلس إدارة شركة «الخليج الاستثمارية» توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 5% نقداً وذلك عن العام الماضي 2018، فيما حققت الشركة أرباحاً صافية بقيمة 5.89 مليون درهم بانخفاض 81% عن عام 2017.

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* تعقد شركة أبوظبي الوطنية للتأمين اجتماع الجمعية العمومية في 19 مارس المقبل للنظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% من رأس المال بما يعادل 30 فلساً للسهم وبقيمة إجمالية 112.5 مليون درهم عن 2018.

* ينظر مجلس إدارة شركة «رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض» في 2 مارس المقبل مقترح توزيع الأرباح عن العام الماضي 2018.

* يعقد مجلس إدارة شركة «أغذية» اجتماعاً في 28 فبراير الجاري للنظر في توزيع أرباح عن عام 2018.