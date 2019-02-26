شكرا لقرائتكم خبر عن "ماشيين بالعكس".. تزايد حالات الطلاق بنسبة 5%.. و3% تراجعا فى الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت معدلات الزواج بنهاية عام 2018 تراجعا، بينما تزايدت حالات الطلاق، حيث أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض معدل الزواج خلال شهر ديسمبر الماضى بنسبة 3.1%، فيما ارتفع معدل الطلاق بنسبة 5.1%، وذلك مقارنة بالشهر المماثل من عام 2017.

وبحسب البيانات الإحصائية، والواردة ضمن النشرة المعلوماتية لشهر فبراير الجارى، التى يصدرها جهاز الإحصاء شهريا، بلغ عدد عقود الزواج فى ديسمبر الماضى، 61.7 ألف تعاقد، مقابل 63.7 ألف تعاقد فى ديسمبر 2017، بينما بلغ عدد شهادات الطلاق 18.5 ألف شهادة، مقابل 17.6 ألف اشهادا.

من الجدير بالذكر، أن معدلات الزواج والطلاق تصدر بدورية ثابتة كل عام من جهاز الإحصاء، أما المعدلات الشهرية التى تعلن من وقت لآخر، وفقا لأحدث البيانات المتاحة، فهى بيانات أولية ناتجة عن رصد "أولى" لحالات الزواج والطلاق فى مصر على مستوى الشهر المذكور.