شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "كرافت هاينز" يواصل السقوط بعد خسارة أكثر من ربع قيمتها السوقية في يوم واحد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أيام صعبة تمر بها شركة "كرافت هاينز" للمواد الغذائية في الآونة الأخيرة، فقد تعرضت الشركة لانهيار كبير في قيمتها السوقية يوم الجمعة الماضية.



كانت "كرافت هاينز" قد أعلنت يوم الجمعة أنها قلصت قيممة علامتيها التجاريتين "كرافت" و"أوسكار مايير" بحوالي 15.4 مليار دولار.



كما أكدت "كرافت هاينز" أنها ستخفض التوزيعات النقدية الفصلية للمساهمين بأكثر من الثلث، وذلك في أعقاب تلقي الشركة استدعاء من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية للتحقيق معها بشأن مخالفات محاسبية وقعت العام الماضي.



وفي أعقاب هذه الصدمات المتلاحقة للأسواق، تعرض سهم "كرافت هاينز" لمبيعات مكثفة مما أدى إلى فقدانها 27% من قيمتها السوقية يوم الجمعة، واستمر التراجع اليوم أيضاً.



ورغم التراجع وخسارة 4.3 مليار دولار من استثماراته في "كرافت هاينز"، أكد المدير التنفيذي لـ"بركشاير هاثاواي" والمستثمر الأمريكي الشهير "وارن بافيت" أنه لن يبيع حصته في الشركة.



وعلى صعيد تداولات اليوم، هبط سهم "كرافت هاينز" بحلول الساعة 20:55 جرينتش بنسبة 2% إلى 34.2 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 35.4 دولار وأقل سعر عند 34.06 دولار.