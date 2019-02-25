شكرا لقرائتكم خبر عن "جنرال إلكتريك" تتفق على بيع وحدة تابعة لها بقيمة تتجاوز 21 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "جنرال إلكتريك" اليوم أنها اتفقت على بيع وحدتها المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية والدوائية مقابل 21.4 مليار دولار نقداً لشركة "Danaher Corp".



وتعد وحدة "بيوفارما" جزءاً من "لايف ساينسيز" المملوكة لـ،"جنرال إلكتريك" كما تعد تحت مظلة خدمات الشركة المتخصصة في الرعاية الصحية والتي نتج عنها إيرادات بنحو ثلاثة مليارات دولار عام 2018.



وكان "لورانس كولب" – الذي عين رئيساً لمجلس إدارة "جنرال إلكتريك" ومديرها التنفيذي في نفس الوقت – مديراً تنفيذياً سابقاً لشركة "داناهر" في الفترة من عام 2001 و2014.



وأعلن "كولب" مؤخراً عزم الشركة فصل وحدة الرعلية الصحية بشكل كامل عن أعمال "جنرال إلكتريك" تمهيداً لطرح أسهمها للاكتتاب في البورصة الأمريكية.



يأتي الإعلان عن الصفقة بعد يوم من إتمام "جنرال إلكتريك" اندماج وحدتها للنقل مع "وابتك"، وذلك ضمن إجراءات عملاق الصناعة الأمريكي لسداد الديون وتركيز الأنشطة المربحة.



وعلى أثر ذلك، قفز سهم "جنرال إلكتريك" اليوم بأكثر من 15.5% في وقت سابق بالجلسة، ولكن السهم قلص مكاسبه إلى نحو 7.5%، كما ارتفع حجم التداول إلى أكثر ن 249 مليون سهم.



ومنذ إغلاق جلسة الحادي والعشرين من ديسمبر/كانون الأول عام 2018، ارتفع سهم "جنرال إلكتريك" بنسبة 63% حيث سجل في تلك الجلسة 6.7 دولار، وكان أدنى إغلاق منذ الخامس من مارس/آذار عام 2009.