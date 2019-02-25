“فوسفات مصر”: 200 مليون جنيه أرباح فوسفات أبو طرطور منذ عام 2009

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قال رئيس مجلس إدارة شركة فوسفات مصر، المهندس خالد الغزالي حرب، إن مشروع فوسفات أبو طرطور بالوادي الجديد تمكن منذ عام 2009 من تحقيق أرباح كبيرة تجاوزت 200 مليون جنيه، تم سداد 213 مليون جنيه مستحقات مالية للدولة.

جاء ذلك في أعقاب زيارة وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا إلى محافظة الوادي الجديد اليوم الاثنين، والتي تفقد خلالها مختلف مكونات مشروع فوسفات أبو طرطور.

وأوضح المهندس خالد الغزالي أن المشروع شهد العديد من العثرات منذ إنشائه لعدة أسباب، مؤكدا عزم الدولة على إحياء المشروع بصناعات تكميلية عملاقة، ومنها إنشاء أول مجمع لإنتاج حامض الفوسفوريك على مساحة 560 ألف متر مربع للمجمع، و3 ملايين متر مربع للتخزين، علاوة على إعادة تشغيل خط السكة الحديد بتأهيل 720 كيلومتر سكة حديد لربط المشروع بموانئ التصدير بسفاجا.

وأكد أن 8 شركاء ينفذون مجمع إنتاج حامض الفوسفوريك الذي سيعد من أنقى أنواع حامض الفوسفوريك في العالم.

من جانبه، أوضح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أن مشروع أبو طرطور يعد أحد محاور التنمية الكبرى في الوادي الجديد نظرا لامتداد خام الفوسفات على هضبة يبلغ طولها 1200 كم.

وأشار المحافظ إلى أنه يتم التنسيق مع وزير البترول لطرح أسهم مجمع إنتاج حامض الفوسفوريك للاكتتاب أمام مواطني الوادي الجديد عند بداية التشغيل الفعلي للمشروع، كما أنه يجري حاليا تدريب أبناء المحافظة على مختلف المهن الحرفية لضمان تشغيلهم وتوفير فرص عمل بالمشروع منذ بداية تنفيذه في أبريل المقبل.

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