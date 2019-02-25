شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تتراجع بشكل هامشي في ختام التداولات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة على نحو طفيف في ختام جلسة الاثنين وسط عزوف من المستثمرين عن الملاذ الآمن والإقبال على أصول المخاطرة كالأسهم.



وانتعشت أسواق الأسهم بدعم من تزايد التفاؤل بخصوص التوصل إلى اتفاق تجاري شامل بين الولايات المتحدة والصين وإنهاء النزاع القائم بين البلدين.



وجاء ذلك بعد إعلان إدارة الرئيس "دونالد ترامب" تأجيل زيادة الرسوم الجمركية على واردات أمريكا من الصين إلى 25% من 10% مشيراً إلى تقدم جيد جدا في المفاوضات.



وفي غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 19:14 جرينتش عند 96.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.6 نقطة وأقل مستوى عند 96.3 نقطة.



وفي نهاية الجلسة، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 0.1% (ما يعادل 14 سنتاً) وأغلقت عند 15.928 دولار للأوقية، وسجلت أعلى سعر عند 16.06 دولار وأقل سعر عند 15.905 دولار.



وتراجعت أيضا أسعار الذهب بنسبة 0.3% وأغلقت عند 1329.50 دولار للأوقية، وبلغ المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1334.9 دولار وأقل سعر عند 1327.3 دولار.