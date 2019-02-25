شاهد فى دقيقة.. 10 فوائد للغاز الطبيعى كوقود بديل للسيارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تزايد الإقبال على استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل للسيارات، وخاصة بعد توجهات الرئيس السيسى بالتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى وأنواع الوقود البديلة والاهتمام الكبير لمجلس الوزراء بوضع خطط تنفيذية بالتعاون مع الجهات المختصة لزيادة معدلات استخدام الغاز الطبيعى وتقديم حوافز متنوعة للمواطنين لتشجيعهم على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز.
وتحويل السيارة للغاز الطبيعى للسيارات كوقود بديل يحقق العديد من الفوائد عديدة وهى :
يطيل عمر زيت محرك السيارة
يوفر للمستهلك 60% من تكلفة الوقود
يحافظ على الأجزاء الداخلية لمحرك السيارة
وقود نظيف لا ينتج عنه انبعاثات ضارة
آمن جدا وغير سام وخال من مُركبات الرصاص والشوائب الكبريتية
يحافظ على البيئة من التلوث
توافر معايير أمان عالية
تصنع أسطوانة الغاز الطبيعى تحت إشراف جهات تفتيش دولية
أسطوانة الغاز تتحمل الضغط العالى لأنها سبيكة من الصلب
يقلل من تكليف صيانة السيارة
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