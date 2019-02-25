شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: تراجع أعداد المواليد لـ188 ألف مولود بانخفاض 10 آلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال شهر فبراير الجارى، بيانات أولية عن أعداد المواليد والوفيات التى سجلها شهر ديسمبر الماضى "2018"، حيث كشفت البيانات تراجع أعداد المواليد وكذلك أعداد الوفيات.

بحسب البيانات الإحصائية، والواردة ضمن النشرة المعلوماتية الشهرية للجهاز، انخفضت أعداد المواليد خلال شهر ديسمبر 2018 إلى 188 ألف مولود، مقابل 198 ألف مولود للشهر المماثل من عام 2017، بتراجع 10 آلاف مولود.

كما شهدت أعداد الوفيات تراجعا خلال ذات الشهر المذكور من العام الماضى، مسجلة 42.5 ألف حالة وفاة، مقابل 48.5 ألف حالة فى ديسمبر 2017، بانخفاض 6 آلاف حالة.

يذكر أن النشرة المعلوماتية، هى نشرة شهرية يصدرها جهاز الإحصاء، تشمل عددا من البيانات المتنوعة حول مختلف قطاعات الدولة، وفقا لآخر الأرقام المتاحة حول كل قطاع.

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