شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الروبوت صوفيا تشارك بالمؤتمر العالمى للهواتف.. وتظهر باطلالة أنيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد جناح منظمة GSMA بالمعرض العالمى للهواتف المحمولة حضور الروبوت الشهير صوفيا بإطلالة أنيقة كعادتها وسط حضور كبير من زوار المعرض، الذين حرصو على التقاط صور الفوتوجرافيا معها.

وحصلت صوفيا مؤخرا على الجنسية السعودية كما أصبحت أشهر روبوت فى العالم إذ تحرص جميع المعارض العالمية على عرض واستضافت الروبوت الشهير وآخرها جيتكس دبى.

ويعرف الذكاء الاصطناعى بأنه علم وهندسة صنع آلات والذكاء الذى تبديه الآلات والبرامج بما يحاكى القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، مثل القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع تبرمج فى الآلة، كما أنه يعنى بكيفية صنع حواسيب وبرامج قادرة على اتخاذ سلوك ذكى.

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وبدأت العديد من الوظائف تشهد تهديدا من الانتشار الواسع للروبوت والآلات المتصلة بالانترنت وكان آخرها ما كشفت عنه وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" عما يعرف "بمذيع الذكاء الاصطناعى” وانتشار الروبوتات والآلات فى العديد من الوظائف التى ربما تندثر لتحل محلها وظائف أخرى كما هو الحال مع التقدم التكنولوجى المتسارع بالعالم.

وتشير التوقعات أنه بحلول 2020 سيكون هناك 50 مليار جهاز متصل بالإنترنت، كما بدأت مصر فى استخدام إنترنت الأشياء ولكنها تحتاج إلى المزيد لمواكبة التوجهات الحديثة وتحسن حياة الناس وجعل البلد مرغوبا أكثر للسكن والاستثمار.