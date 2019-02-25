"مش كل عربيات ما بعد 2014".. 15 سيارة يُحذف أصحابها من بطاقات التموين

كتبت- عايدة رضوان ومحمود أمين:

تضمنت معايير المرحلة الثانية من استبعاد غير مستحقي الدعم، والمقرر بدءها أول مارس المقبل، حذف من لديه سيارة فارهة موديل 2014 فأحدث إلا أنه لم يتم تحديد سعة المحرك بعد.

وقال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن الوزارة لن تستبعد مَن يمتلك سيارة موديل 2014 عادية غير غالية الثمن.

وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، السبت، أن شرط الاستبعاد يشمل امتلاك سيارة فارهة من موديل 2014 فأحدث، لكن مَن يمتلك سيارة عادية من هذا الموديل لن يخضع للاستبعاد".

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