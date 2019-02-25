شكرا لقرائتكم خبر عن حكم " لصالح "ساسكو" ضد "الإسكان" بـ 8 ملايين ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"صدور حكم قضائي نهائي لصالحها بإلزام وزارة الإسكان السعودية بسداد مبلغ حوالي 8.22 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم، إنها استلمت حكماً قضائياً نهائياً من الدائرة (41) المحكمة العامة بالرياض بإلزام وزارة الإسكان (المدعى عليها).

ويأتي الحكم بدفع هذا المبلغ "كأجرة مثل مقابل التعدي على أرض الشركة الواقعة بطريق حفر الباطن/الرياض".

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وقد صدر حكم من المحكمة العامة بالرياض وتم تأييده من محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض، وتم تذييله بالصيغة التنفيذية بإلزام وزارة الإسكان بسداد المبلغ.

وأوضحت الشركة أن "الأثر المالي المترتب على هذه القضية سوف يظهر بقائمة الدخل في النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2019 بإجمالي المبلغ".

يذكر أن الشركة كانت قد رفعت دعوى "ملكية عقار" ضد وزارة الإسكان، تطالب فيها الوزارة بإيقاف التعدي على أرض الشركة بمنطقة حفر الباطن (طريق حفرالباطن/ الرياض)، حيث قامت وزارة الإسكان باستقطاع جزء من أرض الشركة.