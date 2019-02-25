شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: 32 مليار درهم لإنشاء 34 ألف وحدة للمواطنين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة خطة بقيمة 32 مليار درهم لإنشاء 34 ألف وحدة سكنية للمواطنين.

جاء ذلك وفق ما أعلنه نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم الإثنين، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد جولة تفقدية قام بها في عدد من المشاريع الإسكانية ومجموعة من مشاريع الطرق الاتحادية قيد التنفيذ في إمارة رأس الخيمة.

ومن المنتظر أن يتم تنفيذ هذه الخطة خلال السنوات الستة القادمة. وقامت الحكومة برفع سقف راتب مستحقي منح الإسكان من المواطنين من 10 إلى 15 ألف درهم.

وزادت الحكومة قروض مساكن المواطنين من 800 ألف إلى 1.2 مليون درهم.