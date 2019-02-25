شكرا لقرائتكم خبر عن "إعمار مولز" تستحوذ على الحصة المتبقية من "نمشي" مُقابل 475 مليون درهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "إعمار مولز"، اليوم الإثنين، عن استحواذها على حصة "جلوبال فاشن جروب" في شركة "نمشي"، بقيمة 475.5 مليون درهم (129.5 مليون دولار).

وتجدر الإشارة إلى أن إعمار مولز استحوذت، في مايو 2017، على حصة تبلغ 51% من أسهم شركة "نمشي" المنصة الإلكترونية الرائدة في مجال الأزياء، مُقابل 151 مليون دولار.

وباستكمال عملية الاستحواذ، تكون إعمار مولز قد دفعت 280.5 مليون دولار للاستحواذ كلياً على منصة "نمشي".

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وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "دبي" المالي، إلى أن الاستحواذ بالكامل على "نمشي" يعد امتداداً طبيعياً لاستراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها الشركة والرامية إلى الاستفادة من تنامي سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتجدر الإشارة إلى أنه لدى "نمشي" قاعدة عملاء يقدر حجمها بحوالي 1.2 مليون عميل، ووصلت قيمة مبيعاتها في الإمارات والسعودية إلى 849 مليون درهم (231.3 مليون دولار) في عام 2018، بنمو نسبته 16% مقارنة بالعام السابق.

ومن المُقرر أن تعمل "إعمار مولز" على تعزيز نمو "نمشي" عبر إضافة علامات تجارية جديدة وتحسين البنية التحتية اللوجستية وتوسعة النطاق الجغرافي للعمليات.

وجدي بالذكر أن نمشي تأسست عام 2011 لتكون أول وجهة إلكترونية لتسوق الأزياء ومنتجات الجمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.