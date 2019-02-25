شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "المتقدمة" تبحث توزيع 70 هللة للسهم عن الربع الرابع في 19 مارس المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات دعوة الجمعية العمومية للاجتماع يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس المُقبل، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن الربع الرابع لعام 2018 بواقع 137.8 مليون ريال.

وافادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الإثنين، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 70 هللة للسهم، تمثل نسبة 7% من رأس المال.

ومن المُقرر أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية.

وستصوت الجمعية على قرارات مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن الربع الأول والثاني والثالث من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، بواقع 413.3 مليون ريال وبنسبة 21% من رأس المال بحصة موزعه مُقدرة بـ 2.1 ريال للسهم الواحد.

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هذا وستبحث الجمعية تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019.

وستصوت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 مليون ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 700 مليون ريال خلال العام 2018 مقابل صافي أرباح بلغ 631 مليون ريال في العام 2017.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح في 2018 إلى ارتفاع إيرادات المبيعات بنسبة 15.24% نتيجة لارتفاع أسعار البولي بروبيلين بنسبة 13.37% وارتفاع كميات المبيعات بنسبة 1.75%.