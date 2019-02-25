شكرا لقرائتكم خبر عن تغريدة من "ترامب" تدفع أسعار النفط نحو الهبوط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط اليوم في أعقاب تغريدة من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" انتقد خلالها صعود أسعار الخام عالميا، ولم تفلح الأجواء الإيجابية بشأن المفاوضات التجارية في دعم السوق بعد هذه التغريدة.



وصرح "ترامب" على حسابه بموقع "تويتر" قائلاً إن أسعار النفط مرتفعة جداً وطالب "أوبك" بضرورة العمل على خفضها نظراً لأن دول العالم لا تتحمل مثل هذه الأسعار – على حد قوله.



وكانت أسعار الخام قد تلقت دعماً من إعلان "ترامب" أمس بأن إدارته ستعطي فرصة للمفاوضات التجارية مع الصين كي تحرز المزيد من التقدم مؤكداً التراجع عن قرار زيادة الرسوم الجمركية على واردات واشنطن من سلع صينية إلى 25% في مارس/آذار.

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وتترقب الأسواق أيضاً القمة الثنائية بين "ترامب" ونظيره الصيني "شي جين بينج" في مارس/آذار وذكر اليوم بأن إدارته تجهز لهذه القمة في الوقت الذي تقترب الدولتان من التوصل إلى اتفاق تجاري.



وعلى صعيد التداولات، انخفض خام "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:08 جرينتش بنسبة 3% إلى 55.5 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر عند 57.5 دولار وأقل سعر عند 55.4 دولار للبرميل.



وتراجع خام "برنت" بنسبة 2.9% إلى 65.1 دولار للبرميل، وحقق أعلى سعر اليوم عند 67.4 دولار وأقل سعر عند 65.05 دولار.