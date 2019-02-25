شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يتراجع بضغط من هبوط النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم وسط ضغوط من هبوط أسعار النفط، وذلك على الرغم من انفراج أزمة النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



وتلقت الأسواق المالية دعماً اليوم بفعل إعلان إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عدم نيتها زيادة الرسوم الجمركية على واردات من سلع صينية إلى 25% - وفق المخطط بداية مارس/آذار القادم.



وأوضح "ترامب" أن هذا القرار الإيجابي يعود إلى التقدم المحرز في المحادثات التجارية مع بكين قبيل قمته مع نظيره الصيني "شي جين بينج".

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وفي أسواق النفط، هبط سعر خام "ويست تكساس" بحلول الساعة 15:45 جرينتش بنسبة 2.2% إلى 55.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 57.5 دولار وأقل سعر عند 55.7 دولار.



وتراجع سعر "برنت" بنسبة 2.1% إلى 65.6 دولار للبرميل وسجل أعلى سعر اليوم عند 67.4 دولار وأقل سعر عند 65.2 دولار.



وانخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:58 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.759، وبلغ أعلى مستوى عند 0.7631 وأقل سعر عند 0.758.