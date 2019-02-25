شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة تلتقى السفير الأوكرانى لبحث سبل التعاون .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، هينادى لاتى سفير دولة أوكرانيا لدى مصر وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانين فى مجال السياحة وزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الأوكرانية.

بدأت الوزيرة اللقاء بالترحيب بالسفير الأوكراني، مؤكدة على عمق العلاقات المصرية الأوكرانية والتي تشهد تعاونا في الكثير من المجالات ومنها مجال السياحة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية السوق الأوكرانية باعتبارها أحد أهم الأسواق السياحية الواعدة بالنسبة للسياحة المصرية وأكثرها نموا حيث حققت أعلى معدلات للحركة وجاءت في المرتبة الثانية في قائمة أفضل عشر دول مصدرة للسياحة إلى مصر في عام ٢٠١٨.

وتطرقت الوزيرة للحديث عن محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير القطاع والذى يتضمن استهداف أسواق سياحية جديدة تعمل الوزارة من خلالها على تنويع مصادر السائحين الوافدين الي مصر بجانب الأسواق التقليدية.